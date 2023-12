Grande Fratello 2023: Sara rischia grosso con Perla, Marco e Vittorio/ Il pronostico sul televoto

Grande fratello 2023: Sara Ricci, Perla Vatiero, Marco Maddaloni e Vittorio Menozzi finiscono a rischio: i risultati del televoto, secondo il sondaggio web

Sara Ricci, Perla Vatiero, Marco Maddaloni e Vittorio Menozzi sono i concorrenti nominati e a rischio eliminazione, al nuovo televoto di Grande fratello 2023. E nelle ore dell’attesa generale per il risultato del televoto di Grande fratello 2023, previsto nella nuova puntata del reality della data odierna, lunedì 11 dicembre 2023, in un pronostico a prima firma su Il sussidiario.net Sara Ricci si preannuncia candidata al titolo di eliminato.

O almeno questo é parte integrante di quanto si profila relativamente ad un sondaggio indetto tra le Instagram stories che chiama l’occhio pubblico ad esprimere una preferenza tra i nominati del televoto, al quesito “Chi vuoi salvare?”. Primo classificato nell’ordine di gradimento di Grande fratello 2023 e quindi papabile immune al nuovo girone di nomination, é Vittorio Menozzi, protagonista del gossip che lo vede molto vicino a Federico Massaro, quotato al 39% dei voti. Secondo posto per Perla Vatiero, ex Temptation Island, quotata al 36% dei voti, dopo l’eliminazione dal gioco di Grande fratello 2023 dell’ex fidanzato storico, Mirko Brunetti.

Sara Ricci é l’eliminata al Grande Fratello 2023?

Terzo podio, nell’ordine di gradimento di Grande fratello 2023, per Marco Maddaloni, quotato al 18% dei voti. Quarta ed ultima posizione, che vede la concorrente rischiare fortemente l’eliminazione dal reality show data la risicata percentuale di voti, per Sara Ricci, votata al 7%.

Chiaramente, la sola messa in onda della puntata di Grande fratello 2023 può confermare o sconfessare quanto pronosticato, relativamente al salvataggio e/o all’eliminazione dal gioco, sui concorrenti gieffini nominati al televoto in corso. Nel frattempo, intanto, nel gioco di Grande fratello 2023 Beatrice Luzzi si conquista la leadership, in un intervento di elogio in suo favore registrato dall’attore ed ex protagonista storico nel gioco del tanto discusso Grande Fratello vip 6, Alex Belli.

