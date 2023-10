Grande fratello 2023: scontro Beatrice vs Massimiliano per l’immunità e Valentina eliminata/ Il pronostico

Grande fratello 2023, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi in lotta per la leadership

Nell’attesa per la nuova e 15a puntata di Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi si impone come la papabile immune in lotta con Massimiliano Varrese, e con loro, Grecia Colmenares, Giuseppe Garibaldi e Valentina Modini sono a rischio eliminazione.

I risultati del televoto in corso di Grande fratello 2023 sono previsti nella nuova puntata del reality, la cui messa in onda é attesa nella prima serata del 30 ottobre 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito web Mediaset infinity. E relativamente alla prova che vede a rischio eliminazione i cinque nominati tra i concorrenti di Grande fratello, il pronostico a prima firma su Il sussidiario.net indica Beatrice Luzzi come la favorita in un sondaggio web che chiama l’occhio pubblico a esprimere una preferenza al quesito: “chi vuoi salvare?”

L’attrice vip é votata dal plebiscito del 46% dei voti, quindi si impone come la possibile immune, non nominabile al nuovo girone di nomination. Seconda posizione, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023, per Massimiliano Varrese: l’attore vip é alle spalle della rivale, quotato con il 21% dei voti, seguito poi al terzo posto dal concorrente nip Giuseppe Garibaldi, che sale sul podio per il 14% dei voti minacciando il secondo vip

Poi, fuori dalle posizioni dei concorrenti nominati nella Top 3 habemus in quarta posizione Grecia Colmenares, e l’attrice vip venezuelana rischia l’eliminazione con il 12% dei voti. A seguire, in quinta posizione, vi é la nip Valentina Modini con il 7% dei voti, che si direbbe la possibile nuova eliminata di Grande fratello 2023, in quanto preannunciata come la meno favorita al televoto del reality show.

Chiaramente la sola messa in onda dell’attesa puntata di Grande fratello 2023 può sconfessare o confermare, in tutto o in parte, l’anticipazione del pronostico sui risultati del televoto.













