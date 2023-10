Grande fratello 2023: Valentina Modini eliminata e Beatrice Luzzi immune?/ Il pronostico della 10a puntata!

Grande fratello 2023, la 10a puntata decreta l’eliminazione di Valentina Modini: i risultati del pronostico

La decima puntata di Grande fratello 2023 é in arrivo e, intanto, al televoto in corso del relativo Valentina Modini si preannuncia la papabile eliminata e Beatrice Luzzi la possibile immune. O almeno questo lo si rileva nel pronostico a prima firma su Il sussidiario.net, relativamente al televoto in corso aperto nella nona puntata, in vista di quella in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity l’11 ottobre 2023. Lo stesso, per le nomination del gruppo di inquilini in gioco al Grande Fratello, vede nominati per il rischio eliminazione Arnold Cardaropoli, Beatrice Luzzi, Valentina Modini e Anita Olivieri.

Relativamente al sondaggio web aperto all’occhio pubblico attivo tra le Instagram stories – al quesito “chi vuoi salvare?”- Beatrice Luzzi si impone come la preferita da papabile candidata all’immunità, per il 51% dei voti. L’attrice vip potrebbe, quindi, risultare innominabile al nuovo girone di nomination previsto per la decima puntata, in virtù dei consensi dell’occhio pubblico.

Valentina Modini é ultima nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023

Valentina Modini é la papabile eliminata in quanto quarta e ultima classificata e la meno gradita ai telespettatori con il 14% dei voti. In seconda e terza posizione, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2023, sgomitano invece Arnold Cardaropoli e Anita Olivieri quotati con il 18% e il 17% dei voti conferiti loro per il salvataggio dal rischio di eliminazione da parte dei telespettatori.

Nel frattempo, intanto, l’ex inquilina della Casa più spiata d’Italia Oriana Marzoli si candiderebbe per una re-entry al gioco della convivenza forzata di Grande fratello… I fan di Grande fratello 2023 si dicono via social in trepidante attesa di scoprire i risultati del nuovo televoto, che al sondaggio web vede Valentina Modini papabile eliminata e Beatrice Luzzi salva dalle nomination.

