Grande fratello 2024, Alessio Falsone ha bestemmiato?/ L’accusa fa il giro del web

Grande fratello 2024, Alessio Falsone bestemmia nel gioco della Casa? Il j’accuse nel web

Alessio Falsone ha bestemmiato nel mezzo del gioco di Grande fratello 2024? Il neo gieffino, così come svelerebbe il j’accuse online degli utenti nel web, si sarebbe lasciato andare ad un’imprecazione contro Gesú Cristo, in un momento d’ira, supponendo che il coinquilino al Grande Fratello 2024, Federico Massaro, si fosse servito delle sue proteine magre. Alessio Falsone é letteralmente andato in escandescenza al momento della scoperta che il packaging del suo alimento proteico fosse vuoto, non appena rinvenuto nel cestino dei rifiuti.

Il web si schiera sul caso Alessio Falsone

“Adesso basta! Ora mi gira proprio il … Il GF mi ha fatto un bel sacchettino con le ultime proteine e non c’è più nulla -esclama Alessio Falsone nel suo momento d’ira, per poi proseguire ancora-, non lo trovo. Ora apro la spazzatura e apro tutti i sacchetti non me ne frega un ca**o. Eccolo qui nella spazzatura, ma è vuoto! Proteine finite! Qualcuno se l’è prese”. Lo sfogo, quindi, prosegue con Alessio che indica Federico Massaro come principale responsabile del sospetto “furto” delle proteine al Grande Fratello 2024: “Federico tu sei l’unico che si prende le proteine qui. Chi se le prende?! Non ti scaldare, mi gira il c**o. Te le magni te le proteine e io chiedo. Adesso non me le danno più! Mi scaldo sì, zio Cristo di …”.

All’ascolto della parola “Cristo“, il protagonista del gioco Giuseppe Garibaldi prova a placare lo spirito adirato di Alessio: “Calma!”. Federico prova invano a scrollarsi di dosso l’accusa: “Non sono stato io! Non mi devi accusare. Chiedi a chiunque, vai in confessionale e fatti dare i video. Non devi guardare me o accusarmi. Chiedi se ho mai rubato qualcosa a qualcuno. A te ogni tanto ti girano troppo“.

Nel frattempo, l’occhio pubblico attivo nel web, sui social, si schiererebbe compatto a difesa di Federico, gridando alla bestemmia di Alessio. “Scusate ma qui Alessio ha bestemmiato e Giuseppe subito gli dice calma. Voi lo avete notato?” -si legge tra i commenti social più aggreganti sul caso della sospetta bestemmia, che potrebbe preludere al rischio di una eliminazione per il neo gieffino-.“Squalificare subito Falsone per le sue parole al limite della bestemmia, per i suoi atteggiamenti derisori nei confronti di Federico. Persone così non devono essere in tv!”. “Io il bestemmione l’ho sentito… voi?”.

Nel frattempo,intanto, Beatrice Luzzi si impone nel gioco della Casa come la possibile prima finalista di Grande fratello 2024.











