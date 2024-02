Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi é la prima finalista?/ Aperto il primo sondaggio sulla finale!

Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi é promossa alla finale?

Beatrice Luzzi é la papabile prima finalista del Grande Fratello 2024, o almeno questo é quanto si apprende da un exit-poll sul reality show online. Mentre si attendono i risultati del nuovo televoto di Grande fratello 2024, che vede nominati Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Rosy Chin e Massimiliano Varrese, nella nuova puntata di Grande fratello 2024 prevista il 26 febbraio 2024 si preannuncia la decretazione del primo finalista.

E ad occuparsi dell’anticipazione del primo concorrente ammesso alla finale, sulla base del nuovo televoto di Grande fratello 2024 che potrebbe decretare il primo finalista e al contempo segnare il rischio di uscita o l’eliminazione lampo per uno o più nominati, é un sondaggio aperto dal Grande Fratello Forum Free. Con gli annessi dati alla mano, Beatrice Luzzi si preannuncia come la grande favorita dai voti dell’occhio pubblico aggiudicarsi il titolo di primo finalista al Grande Fratello 2024, votata con un plebiscito di consensi per il 76,55%.

L’eliminato tra i nominati di Grande fratello

In ordine crescente di rischio eliminazione, a distanza in un grande distacco dall’attrice, poi seguono i papabili candidati alla nuova eliminazione così quotati alle basse percentuali di votazione per un posto in finale e Rosy sarebbe l’elemento più a rischio:

Grecia Colmenares 10,44%

Massimiliano Varrese 8,43%

Rosy Chin 4,58%

L’attrice storica della fiction Centovetrine, ormai concorrente favorita dai voti dell’occhio pubblico a una lunga serie di televoti aperti al Grande Fratello 2024, potrebbe quindi sbaragliare la concorrenza degli altri nominati al televoto che anticipa la finale del reality show, imponendosi come la prima finalista gieffina.

Chiaramente, la possibile preannunciata decretazione della prima finalista potrebbe al contempo segnare la messa a rischio eliminazione al reality show per gli altri nominati. Quali l’attore Massimiliano Varrese, l’attrice venezuelana Grecia Colmenares e l’esperta di arte fusion che fonde la cucina orientale alla cucina occidentale, Rosy Chin.

Ma solo la messa in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, della nuova puntata di Grande fratello 2024, potrà di fatto rivelare le sorti dei nominati al televoto corrente così come per il resto dei gieffini concorrenti al reality show condotto da Alfonso Signorini.

