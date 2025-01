Grande Fratello 2024, concorrenti divisi tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi: chi sta con chi

Dopo lo scontro di ieri sera tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi i concorrenti del Grande Fratello 2025 si sono letteralmente divisi a sostegno dell’una o dell’altra. Per alcuni il comportamento della modella brasiliana non ha giustificazioni mentre per altri la cantante ha sbagliato nell’esasperare i toni e nel provocarla in continuazione fino a farla esplodere. A sostenere Helena si sono schierati l’amica Zeudi Di Palma che, preoccupata, parlando con Luca Calvani e Amanda Lecciso ha commentato: “Spero che si sia tranquillizzata. Mannagg a miserij è iut a piglià o bollitor. Sarei andata anch’io a calmarla.”

Anche Luca Calvani ha provato a comprendere il gesto di Helena Prestes accusando Jessica Morlacchi di averla provocata in modo eccessivo: “Sì ho capito che ha lanciato il bollitore. Ma prima… è tutto troppo! Tu l’hai offesa accusandola di cose che magari non ha fatto apposta. Si potrebbe non arrivare a questi livelli. E non accetto che tu dica che è pazza. Qui gli errori sono stati fatti da più parti! Qui non c’è solo una persona che ha sbagliato. Non è che succede questo e te ne esci fuori dicendo che ti ha aggredito. Lei ha subito due mesi duri.” Dalla parte della cantante, invece, si è schierata Shaila Gatta. Poco prima dello scontro, infatti, c’era stata una lite tra le due con la brasiliana che le ha urlato: “Hai la faccia da put..na” a cui la ballerina partenopea aveva risposto: “Hai il putrido dentro”.

Scontro Helena Prestes e Jessica Morlacchi al Grande Fratello 2024: Stefania Orlando e Luca Calvani calmano gli animi

Dopo lo scontro tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi alcuni concorrenti del Grande Fratello 2024 hanno cercato di calmare i toni. Non solo Luca Calvani ma anche Stefania Orlando ha provato a far ragionare gli altri: “A questi livelli non si dovrebbe mai arrivare. Io ve lo dico, spero di uscire lunedì. Una cosa così non l’ho mai vista, è pura inciviltà. Che brutta figura per tutti noi.” Dello stesso pare si sono mostrate anche Eva Grimaldi ed Amanda Lecciso. Nel frattempo nei prossimi giorni si scoprirà che provvedimenti verranno presi contro le due concorrenti: Helena Prestes rischia la squalifica ma anche Jessica Morlacchi potrebbe avere un serio richiamo.