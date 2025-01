Helena Prestes squalificata dal Grande Fratello 2025? “Si valutano provvedimenti seri anche per Jessica Morlacchi”: nuovi rumor

Non c’è mai stato un buon rapporto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi ma le tensioni accumulate in queste tre mesi sono sfociati in un vero e proprio scontro ieri sera quando la modella brasiliana esasperata dalle continue provocazioni di Jessica Morlacchi. Tale gesto non sembra rimanga impunito e già nelle scorse ore è iniziato a circolare il rumor sulla presunta squalifica di Helena Prestes dal Grande Fratello 2025 e tali indiscrezioni sono state confermate dall’esperto di gossip Amedeo Venza.

Nello specifico, infatti, Venza proprio in questi minuti ha rivelato tramite il suo profilo Instagram ufficiale che la produzione del Grande Fratello 2025 starebbe pensando a dei provvedimenti seri non solo per Helena Prestes ma anche per Jessica Morlacchi. “Persone che fanno parte dell’entourage fanno sapere che Mercoledì dovrebbe esserci una squalifica e/o un provvedimento molto importante verso uno o più concorrenti, presumibilmente Helena e Jessica”. Va precisato che si tratta solo di rumor e indiscrezioni ma sembra molto probabile che sicuramente verranno presi dei provvedimenti per entrambe le inquiline della Casa del Grande Fratello 2025, squalifica per Helena Prestes e Jessica Morlacchi?

Grande Fratello 2025, la decisione del programma su Helena Prestes e Jessica Morlacchi

Il gravissimo gesto di Helena Prestes contro Jessica Morlacchi al Grande Fratello ha diviso il popolo del web e scatenato un acceso dibattito tra i telespettatori, molti chiedono che vengano presi provvedimenti severi nei confronti della modella brasiliana, arrivando persino ad invocare la squalifica per il suo comportamento inaccettabile. Altri, invece, pongono l’accento sul fatto che il grave episodio si è verificato dopo settimane di provocazioni e attacchi e dunque meriterebbe un provvedimento anche Jessica Morlacchi: quale sarà la scelta della produzione che verrà svelata nella prossima puntata del Grande Fratello 2024 in onda eccezionalmente mercoledì 8 gennaio 2025 in prima serata su Canale5? Nel frattempo dopo essere stata trasferita in suite per tranquillizzarsi insieme a Javier Martinez, Helena è ritornata in Casa poco fa ed ha già litigato con Mariavittoria.