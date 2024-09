Grande Fratello 2024, Cesara Buonamici su Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: “Ecco cosa penso di loro”

In attesa dell’inizio della nuova edizione del Grande Fratello 2024, Cesara Buonamici e Alfonso Signorini hanno concesso una simpatica e originale intervista al magazine Chi in cui ognuno intervistava l’altro e viceversa. Durante la chiacchierata il conduttore ha chiesto all’opinionista cosa pensasse delle altre opinioniste, ovvero di tutte coloro che l’hanno preceduta nelle scorse edizioni. Prima di lei, infatti, al suo posto ci sono state Adriana Volpe, Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Verissimo, Cesara Buonamici: "Beatrice Luzzi opionionista Grande Fratello? Ecco cosa penso"/ Silenzio rotto

In maniera molto diplomatica alla classica domanda ‘chi butteresti giù dalla torre’, Cesara Buonamici ha risposto: “Chi tra Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe “butterei giù dalla torre”? Sono tre persone che mi hanno preceduto nel Gf, quindi non sarebbe carino non essere riconoscente verso chi ha tracciato la strada della presenza di un’opinionista. E poi, francamente, nessuna delle tre mi pare da buttare via o da buttare giù dalla torre.” Mentre sulla nuova opinionista Beatrice Luzzi, vincitrice morale della scorsa edizione ha smentito tutti i rumors su presunti tensioni e malumori: “Immagino che possa dare un bel contributo nel comprendere i concorrenti perché lei stessa lo è stata. Possiamo divertirci tutti molto.”

Chi è Joshua Kalman, marito di Cesara Buonamici/ "Nozze dopo 24 anni? Non volevo rompere incantesimo, poi..."

Cesara Buonamici svela la sua più grande paura al Grande Fratello 2024: “Temevo che il mio bagaglio culturale fosse un ostacolo.”

Cesara Buonamici tornerà nel ruolo di opinionista anche al Grande Fratello 2024, durante la chiacchierata con il magazine Chi, invece, ha rivelato qual era la sua più grande paura l’anno scorso: “Non ero preoccupata, mi chiedevo soltanto se il mio bagaglio professionale sarebbe stato di ostacolo o di sostegno a questa nuova impresa e, soprattutto, se sarei stata capace di affrontarla. E devo ammettere che, a un certo punto, questo ruolo, mi ha procurato piacere e divertimento”. Adesso, invece, è più leggera e pronta a divertirsi in questa nuova edizione che prenderà il via lunedì 16 settembre 2024 sempre ovviamente in prima serata su Canale5.