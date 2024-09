Beatrice Luzzi opinionista al Grande Fratello 2024: annuncio ufficiale a Verissimo

Ultima ospite della puntata di oggi di Verissimo è stata Cesara Bonamici giornalista storica del Tg5 pronta a tornare nelle vesti di opinionista del Grande Fratello anche nella prossima edizione che ripartirà lunedì 16 settembre 2024. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin ha parlato della sua riconferma ma anche della sua vita privata, la sua lunga storia d’amore con il marito Joshua Kalman, medico di origine israeliane e la morte dell’amata mamma che avrebbe compiuto 95 anni se non fosse morta il 27 giugno scorso. Grande punto di riferimento e punto fermo (la giornalista ha perso il papà a soli 20 anni)

Parlando, invece, della nuova edizione del Grande Fratello l’opinionista Cesara Buonamici ha rotto il silenzio su una delle novità più eclatanti. Si vociferava da tempo ma adesso c’è la conferma, accanto a lei sarà opinionista del Grande Fratello 2024/2025 anche Beatrice Luzzi. I rumor hanno quindi trovato conferma. La vincitrice morale della scorsa edizione riuscirà a tenere banco e rianimare il reality di Canale5 che da anni, nonostante i discreti ascolti, dà segno di stanchezza? Quel che è certo è che su di lei c’è molta curiosità.

Dopo l’annuncio, ovviamente, Silvia Toffanin ha chiesto un parere a Cesara Buonamici: cosa ne pensa di Beatrice Luzzi opinionista al Grande Fratello? “Lei ha vissuto intensamente la casa e può davvero raccontare e spiegare che cosa è successo nella testa dei coinquilini che dura mesi e stravolge davvero il tuo carattere e ti porta alla disperazione. Chi meglio di lei? È entrata per prima ed è uscita per ultima è stata la vincitrice morale della scorsa edizione e avrà il tempo di svelarci che cosa succede in quelle quattro mura.” Ed infine Cesara Buonamici ha concluso l’intervista a Verissimo rivelando cosa si aspetta da questa esperienza: “Io mi aspetto di divertirmi un sacco, mi sono divertita anche con Alfonso (Signorini bdr) che è molto simpatico. Io oggi anche per i personaggi che ci sono mi aspetto grandi cose” Ed infine sono stati annunciati due nuovi concorrenti del Grande Fratello: Clayton Norcross e Lino Giuliano di Temptation Island 2024.