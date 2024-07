Anche quest’anno le porte del Grande Fratello 2024 riapriranno a settembre e accoglieranno oltre ai tantissimi VIP, anche alcuni degli ex concorrenti di Temptation Island ed è il caso della tentatrice Maika Randazzo. Proprio lei potrebbe entrare nella casa di Cinecittà, come ha riferito poco fa Dagospia. Non solo, con lei ci saranno anche gli ex fidanzati Lino Giuliano e Alessia Pascarella, che saranno due dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2024.

Una scelta acuta della redazione, che ha deciso di far entrare nella casa la coppia, lasciatasi malissimo al falò davanti a Filippo Bisciglia, e il seme della discordia: Maika Randazzo, tentatrice bionda che è spiccata all’interno del programma per il suo carattere deciso e la sua intraprendenza. Insomma, la dinamica è simile ad un anno fa, quando nel GF erano entrati Mirko Brunetti, la sua tentatrice Greta Rossetti e Perla Vatiero, con la quale oggi è di nuovo felicemente fidanzato. Quello che si chiedono i fan è se il nuovo trio composto dai due napoletani d’hoc e dalla bella tentatrice saranno all’altezza di stupire esattamente come hanno fatto i “Perletti” all’epoca.

Grande Fratello 2024, sorprese per la nuova edizione: “Oltre a Lino e Alessia potrebbero esserci anche gli altri due…”

Alcune voci meno rilevanti parlano poi del possibile ingresso al reality di Martina De Ioannon e il suo ex fidanzato Raul, ma questo sembra essere solo un rumor poco credibile. Intanto, il comunicato di Dagospia sta facendo scalpore creando non poche polemiche e fermento tra i fan: “Lino e Alessia secondo Dagospia, saranno nel cast del varietà Endemol” ha dichiarato il magazine, per poi affermare che loro tre non saranno gli unici provenienti dal programma. TvBlog ha infatti lasciato trasparire che potrebbe aggiungersi anche la tentatrice Maika Randazzo, per creare un po’ di brio e tanti, tanti scontri.

Una nuova edizione pepatissima, con un clima assai particolare e un cast perfettamente studiato per appassionare i telespettatori a casa. Quando si accenderanno i riflettori scopriremo se ci sarà ancora una possibilità per Lino e Alessia di tornare insieme, anche se negli ultimi giorni la Pascarella sembra essere tornata a divertirsi lanciando delle pesantissime frecciate all’ex sui social, specialmente su TikTok dove ha scritto una frase indirizzata proprio a Lino, il quale, dopo Temptation ha passato una notte con la tentatrice Maika.