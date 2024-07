È guerra aperta tra Lino e Alessia, che hanno abbandonato Temptation Island 2024 con una discussione piuttosto accesa. A conquistare tutti per via della sua genuinità e simpatia è stata Alessia Pascarella, ormai ex fidanzata di Lino Giuliano, il quale per ben due volte aveva rifiutato di vederla al falò. Proprio lì, seduti sul troncone di fronte a Filippo Bisciglia, hanno deciso di chiuedere la relazione e di tornare a casa da single. Nelle ultime ore, però, Alessia non ha esitato a lanciare alcune bordate secche all’ex fidanzato, e lo ha fatto su TikTok tramite un video che ha subito acceso la curiosità dei fan.

C’è da dire che una volta terminata la messa in onda delle registrazioni di Temptation Island 2024, tentatori e fidanzati si sono rivisti e hanno pubblicato diverse storie sui social in cui si divertono, ballano e cantano ad eventi in discoteca. E così è stato anche per Alessia che ha incontrato di nuovo Martina, ex fidanzata di Raul. Con lei ha legato tantissimo nel corso del programma, e insieme hanno registrato alcuni video tra cui uno che riprende Alessia mentre canta una canzone intitolata “Tutte le girlz”, dove urla: “Se parlo io altro che effetto domino”, accompagnato da una faccina con l’occhiolino.

Temptation Island 2024, Alessia Pascarella incontra gli ex tentatori Fabio e Carlo Marini

I fan non sono rimasti indifferenti alla storia su Instagram di Alessia, interpretandola come una frecciata bella e buona nei confronti di Lino, il quale, in questi ultimi giorni è protagonista di diversi scandali post programma, tra cui un’indiscrezione che rivela una nottata insieme alla tentatrice Maika. Non c’è da stupirsi, quindi, se Alessia Pascarella stia facendo squadra con le concorrenti uscite single e che, soprattutto, si stia divertendo con loro dopo i tradimenti subiti.

Alessia nelle scorse ore aveva anche promesso che non avrebbe mai più parlato dell’ex dopo Temptation Island 2024, ma è comprensibile che sia una promessa difficile da mantenere quando ogni giorno spuntano segnalazioni che avvalorano i suoi dubbi iniziali. Intanto, continuano le reunion tra tentatori e fidanzate uscite single: Alessia Pascarella ha pubblicato una foto insieme a Martina, Fabio Spinelli e Carlo Marini, che si era avvicinato moltissimo alla ex di Raul. A fare da cornice allo scatto, un cuore rosso e una parola d’affetto: “Family”.