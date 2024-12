Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono tornati insieme al Grande Fratello? Lei scrive una romantica lettera

Il Natale si sa rende tutti più buoni ed anche nella casa più spiata d’Italia non ci sono eccezioni. Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono una delle coppie nate al Grande Fratello 2024 ma dopo la passione iniziale i due sono entrati in crisi ed hanno preso strade diverse. E lei di è avvicinata molto ad un altro concorrente, Alfonso D’Apice, salvo poi ritornare sui suoi passi. Adesso però Mariavittoria ha scritto una lettera d’amore a Tommaso dichiarando di essere innamorata di lui.

Nel dettaglio gli ha confessato: “Le due di notte sono il mio orario preferito. Alle due di notte sono me stessa, ma sono anche un po’ tua. Alle due di notte sento realmente chi è Tommaso, e mi sta facendo innamorare. Alle due di notte, ti ascolto e mi immagino al tuo fianco mentre ti abbraccio. Alle due di notte ci sono solo i nostri baci, che custodiamo gelosamente”. E poi ha continuato a rivelare i suoi sentimenti: “Le due di notte sono il mio orario preferito perché capisco davvero il senso delle cose, il sentire così intensamente un’emozione che ho cercato di scacciare dal primo giorno, ma che ora sto trovando il coraggio di vivere”.

Grande Fratello 2024, ritorno di fiamma tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi? Lui commosso per la lettera

Mariavittoria ha continuato così la sua lettera d’amore per Tommaso: “Grazie, perché alle due di notte ti apri con me. Amo ascoltare ogni piccolo dettaglio di ciò che hai vissuto, e ad ogni racconto ti ammiro sempre di più. Vorrei che potessi urlare a tutti ciò che sei e la forza che hai”. Ed alla fine ha concluso con una nota dolce e malinconica: “C’è solo un motivo per cui le due di notte non sono il mio orario preferito: perché non posso guardarti negli occhi. Tua Mavi”. La reazione del senese alla lettera non lascia spazio a dubbi, visibilmente emozionato, bacia la lettera e la guarda con gli occhi lucidi, come se quelle parole avessero toccato le corde più profonde del suo cuore. Solo pochi giorni fa lei aveva sminuito l’intimità con il giovane ed adesso invece pare che Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono tornati insieme al Grande Fratello 2024?