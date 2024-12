Dopo vari tentennamenti sembra che sia nata una vera ‘relazione’ tra MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi al Grande Fratello, i due infatti sono molto più complici e uniti. Però, come reagirebbe lui se scoprisse cosa dice la gieffina alle sue spalle? Nei giorni scorsi lei ha fatto una scelta tra l’idraulico e Alfonso D’Apice dicendo che con il secondo vuole mantenere solo un rapporto di amicizia. Nella casa più spiata d’Italia sta trascorrendo molto tempo con il toscano, dormono anche insieme.

Il feeling con il napoletano non è però sparito, capita infatti spesso che i due si scambino sguardi ammiccanti, di tanto in tanto si ritagliano anche dei momenti da soli in cui è evidente che flirtano. Chiacchierando con Shaila Gatta e altri inquilini del Grande Fratello MariaVittoria Minghetti ha sparlato di nuovo di Tommaso Franchi, mentre lei si lasciava sfuggire alcune rivelazioni sul loro rapporto c’era anche Alfonso.

MariaVittoria Minghetti sparla di Tommaso davanti ad Alfonso, anche D’Apice la ‘critica’

Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti al Grande Fratello si sono lasciati travolgere dalla passione sotto le coperte. Dopo alcune rivelazioni fatte nella casa si è parlato del loro momento di intimità anche in diretta e la cosa ha provocato non poco in imbarazzo alla gieffina. Da quando il ‘segreto’ è venuto a galla lei in varie occasioni ne ha parlato con alcuni suoi compagni di avventura, sminuendo ciò che è successo con l’idraulico sotto le lenzuola.

La Minghetti ha svelato che l’intimità con Tommaso Franchi sarebbe durata solo 3 secondi, lo ha ripetuto nelle scorse ore nella casa del Grande Fratello anche davanti ad Alfonso D’Apice. Sono in molti a pensare che non dovrebbe denigrare in questo modo il ‘fidanzato, anche il gieffino napoletano l’ha criticata facendole notare che è stata indelicata. Lei ci ha tenuto anche a precisare che anche se sta dormendo nel letto con Tommaso tra loro non succede nulla sotto le coperte, in mezzo a loro mette sempre un cuscino.

MariaVittoria più volte ha sparlato del gieffino toscano alle sue spalle ma fino ad ora la produzione del reality non gli ha mai mostrato le varie clip. Sembra che il comportamento della gieffina non stia piacendo affatto alla famiglia di Tommaso Franchi, sono loro che stanno gestendo il suo profilo social e alcuni gesti lasciano chiaramente intendere che hanno preso le distanze dalla Minghetti. Innanzitutto da quasi due settimane non postano video di ‘coppia’ di Tommaso e MariaVittoria, ma c’è anche chi ha notato che hanno messo un like ad un’intervista di Maica Benedicto.