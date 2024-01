Grande fratello 2024, Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera: scatta il bacio/ “Non se n’é accorto nessuno”

Grande fratello 2024, Massimiliano Varrese dimentica Heidi Baci? É passione con Monia La Ferrera!

Massimiliano Varrese scorda la bionda Heidi Baci per la mora Monia La Ferrera, al Grande Fratello 2024. É il gossip bomba che si preannuncia alla presa visione di un videofilmato che, nelle ore segnate dai celebrativi per l’Epifania 2024, condivide su Instagram la pagina ufficiale di Grande fratello. Si tratta di un filmato che immortala Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera in una confidenza dai toni intimisti. Per l’occasione del dialogo gli inquilini nella Casa più spiata d’Italia si sussurrano parole particolarmente dolci, alludendo ad un bacio inaspettato che i due avrebbero a quanto pare consumato in un recente confessionale. Insomma, é il content di un video che vedrebbe appena esplosa una nuova passione nella Casa più spiata d’Italia, tra i coinquilini più discussi del momento.

E, tra le pronte reaction al video targato Grande fratello 2024 più virale del momento sul re dei social, non manca il sospetto predominante dell’occhio pubblico nel web. Ovvero, che sia nata una nuova coppia nella Casa più spiata d’Italia e che l’attore vip abbia dimenticato il vecchio flirt nip, Heidi Baci, complice la nuova tentazione, Monia La Ferrera.

La verità top secret

“Due cretini di quindici anni siamo -si sussurrano Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese, dandosi degli adolescenti al primo amore, nel video finito virale-… non se ne accorgerà nessuno fino a lunedì”. Insomma, a detta dei diretti interessati, si parlerebbe di un bacio che si sarebbe consumato all’insaputa dei coinquilini nella Casa, tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. “Era la guancia…sí, sí”, scherza poi l’attore, sibillinamente, rivolgendosi alla coinquilina.

Insomma, sembra proprio che i due inquilini nella Casa stiano nascondendo all’occhio pubblico, coinquilini inclusi, l’inizio di un nuovo amore. Chiaramente nella prima puntata di Grande fratello, per il nuovo anno appena scoccato, potrebbero emergere dei clamorosi nuovi particolari, anche concernenti il presunto amore top secret.

