Grande fratello 2024: Massimiliano Varrese si allea con Greta Rossetti?/ La svolta, prima della finale

Grande fratello, Massimiliano Varrese e Greta Rossetti si palesano vicini prima della finale

Si avvicina la puntata finale di Grande fratello 2024 e, intanto, Massimiliano Varrese sembra voler creare un’alleanza intima con Greta Rossetti. Tra i due coinquilini nel gioco della Casa più spiata d’Italia si registra una vicinanza sospetta dell’inizio di un flirt per i più maliziosi tra i telespettatori di Grande fratello 2024. Questo, sulla scia del content della puntata del GF del 14 marzo 2024, dove sono emerse le effusioni amorose tra Greta e Sergio D’Ottavi, i quali si direbbero protagonisti di un amore nascente tra le mura della Casa.

Marcella, mamma di Greta Rossetti distrugge Angelica Baraldi: "Gatta morta, non rompere"/ "Luzzi? Falsa!"

Nell’ultima puntata, Greta Rossetti si è confrontata con la madre Marcella circa la relazione con Sergio. La madre ha raccomandato alla figlia, non troppo velatamente di non affrettare i tempi nella frequentazione intima con Sergio. Oltretutto, lasciando intendere di non voler conoscere nell’immediato D’Ottavi, almeno non prima dello scoccare del primo anno a partire dalla fase iniziale della relazione. Tuttavia, ora, sulla scia dei suggerimenti della madre che la esorterebbe a frenare sui sentimenti nutriti verso Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti accoglie a braccia aperte l’attore Massimiliano Varrese, che si avvicina con fare di un amico intimo supportando l’ex tentatrice di Mirko Brunetti a Temptation Island. Il consiglio dispensato dall’attore alla giovane protagonista tra i nominati al televoto di Grande fratello 2024?

Paolo Masella ‘sculaccia’ per gioco Letizia Petris con una cinta/ Web infuriato: “Da medioevo!”

Il consiglio spassionato

L’attore consiglia alla coinquilina complice di affidarsi al sentimento che regna nel suo cuore, quasi come a voler suggerire alla ragazza di non badare al precetto dato per consuetudine che vede la ragione delle scelte pensate con la mente prevalere sulle leggi sentimentali. Indirettamente, in replica al j’accuse degli utenti che sui social tacciano Marcella di essere invadente nella vita privata della figlia, Greta Rossetti difende caldamente la posizione assunta dalla donna ritenendone di fondamentale importanza le intenzioni volte alla sua incolumità psicoemotiva. Chiaramente rispetto ad una possibile disfatta sentimentale della storia con Sergio D’Ottavi, oltre le dinamiche di gioco al Grande Fratello. Che la storia d’amore possa rivelarsi da parte di entrambi i due piccioncini, dettata dalle circostanze del reality non si direbbe, intanto, un’ipotesi azzardata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA