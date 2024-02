Grande fratello 2024, Paolo é eliminato e Marco é il preferito?/ Il pronostico sul televoto

Grande Fratello 2024, Paolo Masella é eliminato al televoto di rischio?

Paolo Masella é il possibile nuovo eliminato e Marco Maddaloni é il papabile concorrente preferito di Grande fratello 2024. O almeno questa é parte integrante del pronostico che si profila sul televoto in corso, i cui risultati sono previsti nella puntata di Grande fratello 2024 del 28 febbraio 2024. Occasione in cui, in diretta nazionale TV su Canale 5 e via streaming sul portale Mediaset infinity, il meno votato tra i sette nominati é chiamato al più alto margine di rischio eliminazione, nominato quindi al nuovo televoto eliminatorio.

Tra i sette nominati a rischio nel televoto corrente, habemus in particolare Paolo Masella, Marco Maddaloni, Simona Tagli, Federico Massaro, Grecia Colmenares, Alessio Falsone, e ancora Massimiliano Varrese. Ebbene, stando agli annessi dati del sondaggio online indetto su Facebook, che chiama l’occhio pubblico ad esprimere una preferenza tra i nominati al quesito “chi vuoi salvare?”, Marco Maddaloni si preannuncia il preferito dell’occhio pubblico tra i gieffini, votato al 29%.

A seguire, in seconda posizione nell’ordine di preferenza per il salvataggio al Grande Fratello, habemus Simona Tagli, votata al 21% dei voti. Terza posizione tra i favoriti, poi, per Federico Massaro, quotato al 14% dei voti. Quarta posizione per Grecia Colmenares, votata al 13%. E ancora, poi, habemus Alessio Falsone terzultimo, votato alla risicata percentuale dell’8%.

Paolo Masella é il concorrente meno votato per il salvataggio al Grande Fratello: le sorti, nel pronostico

E a chiudere l’ordine di gradimento dei concorrenti in corsa al Grande Fratello 2024, stilata dall’occhio pubblico del reality show, sono poi rispettivamente votati alle più basse percentuali di voti per il salvataggio, Massimiliano Varrese e Paolo Masella. L’attore sarebbe votato al 6% e il macellaio nip, invece, sarebbe destinato alla nomination nel nuovo televoto di Grande fratello aperto al rischio eliminazione, in quanto meno votato tra i nominati, al 4% dei voti. Quindi, proprio il nip Paolo si direbbe essere il principale candidato al titolo di eliminato al Grande Fratello 2024.

