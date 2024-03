Grande fratello 2024: Perla Vatiero batte Beatrice Luzzi in finale/ É polemica nel web: il motivo

Grande fratello 2024: Perla Vatiero vince il reality show

Perla Vatiero batte Beatrice Luzzi, al titolo di vincitrice, nella puntata finale di Grande fratello 2024. Ebbene sì, inaspettatamente per una larga compagine dell’occhio pubblico attivo via social, Perla Vatiero vince il montepremi finale del reality show trasmesso in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, sottraendolo così alla concorrente preferita e favorita dell’occhio pubblico ad una fitta serie di televoti aperti tra i concorrenti in corsa al reality show. La previsione choc dell’altra protagonista, eliminata ad un passo dalla finale di Grande fratello, Anita Olivieri, alla fine si é concretizzata.

Filippo Bisciglia ‘esulta’ per la vittoria di Perla al Grande Fratello/ Il riferimento a Temptation Island

Beatrice Luzzi non vince il Grande fratello: fan insorgono

Per Anita Olivieri, Beatrice Luzzi non avrebbe vinto il reality perché diversamente sarebbe stato un finale troppo scontato. E detto, fatto: a vincere il Grande fratello, inaspettatamente e contro le aspettative generatesi ai sondaggi sulla finale del reality che la davano per preannunciata vincitrice, non é stata Beatrice Luzzi. Al posto dell’attrice, é Perla Vatiero a vincere il Grande fratello, lasciandosi alle spalle sul podio la seconda classificata, Perla Vatiero, che si concede ai festeggiamenti al bacio con il ritrovato ex fidanzato Mirko Brunetti. Eppure il plot-twist della vittoria inaspettata, intanto, divide l’occhio pubblico attivo via social.

Josh Rossetti: “Non mi scuso con Massimiliano Varrese”/ “Se vuole la guerra legale, l’avrà!”

Da una parte vi sono i fan di Beatrice Luzzi che tacciano Perla Vatiero di essere stata favorita dalla produzione del reality, che avrebbe assicurato la vittoria per una finale dall’esito sorprendente e in favore degli ascolti del programma. La stessa Perla, sott’attacco dei più maliziosi utenti, é accusata di comprare le attenzioni di Mirko con il prestigio del titolo di vincitrice e la vittoria del montepremi al Grande Fratello 2024. D’altro canto, poi, c’é il fandom di Perla Vatiero che esulta per la vittoria della beniamina, la quale dopo il tradimento di Mirko con la tentatrice Greta Rossetti seguito alla partecipazione a Temptation Island, può ora celebrare il trionfo nel gioco e in amore con il riavvicinamento a Brunetti.

Radhia, mamma di Monia La Ferrera choc contro Massimiliano Varrese/ "Offende le donne, non se ne può più!"

“Ha fatto i soldi mo ehhh Mirko…

ridicoli”, – si legge tra i commenti nel sentiment social e poi ancora sulla coppia di ex al ritorno di fiamma-.Non aspettavano altro. Money e visibilità, perché da ragazza 26enne posso dire che per chi è intelligente, maturo e ci tiene ad argomenti seri, ha vinto Beatrice Luzzi”; “Ma quanto siete gelosi mamma miaaaa, sono stupendi e si amanooo!.











© RIPRODUZIONE RISERVATA