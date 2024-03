Grande Fratello 2024, semifinale/ Diretta, eliminati e finalisti: confronto tra Beatrice e Garibaldi?

Grande Fratello 2024: anticipazioni e diretta semifinale 21 marzo

Giovedì 21 marzo, Alfonso Signorini conduce il penultimo appuntamento del Grande Fratello 2024. Accanto al conduttore, per la penultima volta, in studio, ci saranno Cesara Buonamici che ricopre il ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli che, anche questa sera, nel ruolo di commentatrice social, leggere i vari messaggi del pubblico. Quella di questa sera è l’attesissima semifinale che decreterà i finalisti, in particolare il quarto e il quinto finalista che si aggiungeranno a Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese. In casa, tuttavia, ci sono ancora 11 concorrenti e, questa sera, attraverso una serie di scelte e televoti flash, il numero degli inquilini sarà notevolmente ridotto.

In basa a quanto accaduto nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, è probabile che almeno tre concorrenti lascino la casa già questa sera mentre quelli che non riusciranno a conquistare subito la finale restino comunque in casa per scoprire, poi, l’esito del televoto, all’inizio della finalissima di lunedì 25 marzo.

Grande Fratello 2024: ultimo confronto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi?

Non solo televoti per decretare i nuovi finalisti, ma anche confronti prima dell’attesissima finale. Negli ultimi giorni, si sono riavvicinati in modo importante Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Secondo il web, inoltre, pare che tra i due ci sia stato anche un nuovo bacio. Un avvicinamento che sta insospettendo Beatrice che ha affrontato immediatamente l’argomento con Giuseppe. «Io posso anche provare a capire ma è abbastanza incomprensibile come tu possa essere stato per mesi così distratto e d’improvviso così coinvolto», le parole di Beatrice a cui Giuseppe ha risposto – «È una ferita che si è riaperta» e l’attrice ha ribattuto: «Così? Al momento giusto, insomma».

La Luzzi, dunque, non crede affetto all’interesse disinteressato di Garibaldi e dalle sue parole pare che sospetti una strategia per conquistare un posto in finale. Nonostante l’atteggiamento sospettoso di Beatrice, Giuseppe sta continuando ad avvicinarsi e questa sera, probabilmente, Signorini li metterà l’una di fronte all’altro.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2024

Non mancheranno altri confronti come quello tra Federico e Alessio dopo le ore che tutti gli uomini hanno trascorso in suite dove si sarebbero lasciati andare anche a dichiarazioni forti nei confronti di Perla Vatiero che hanno scatenato durissime reazioni sul web e di cui la stessa Perla, questa sera, potrebbe venirne a conoscenza.

Sarà, dunque, una puntata ricchissima la semifinale del Grande Fratello 2024 che, come sempre, potrà essere seguita in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.30 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.











