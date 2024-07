Al Grande Fratello 2024/2025 cambia tutto, a partire dalla casa che probabilmente non sarà più a Cinecittà. Chiaramente per ora si sta parlando solo di indiscrezioni, dato che il programma deve ancora iniziare e gli autori insieme ad Alfonso Signorini stanno ancora valutando il cast, gli opinionisti e tutti i dettagli per la prossima edizione. Il reality show più amato di sempre potrebbe venire registrato nei pressi del Parco di Veio, ai cosiddetti Lumina Studios che si trovano a nord di Roma. Si tratta di un luogo incantevole e favorevole per nuove opportunità di ripresa e una ricostruzione più accattivante del format.

I rumors parlano di una nuova casa del Grande Fratello 2024/2025 che non sarà più a Cinecittà ma in una struttura all’avanguardia piena di stanze dedicate alle riprese e alla post-produzione. Per questo è spuntato il nome dei Lumina Studios, che si trovano a soli 3 chilometri dall’uscita flaminia. La zona è immersa in un’area tutta verde ampia quasi 40.000 mq dove sorgono studi fotografici, sale teatro e tanto, tanto altro. Questo potrebbe essere un ottimo spazio per sperimentare nuovi contenuti audiovisivi, un nuovo format e altre modalità di ripresa per i concorrenti, con una narrazione tutta nuova e qualitativamente migliore.

Grande Fratello 2024/2025: Amedeo Venza spara la data di inizio

Quella di scegliere una nuova casa del Grande Fratello 2024/2025 potrebbe essere un’idea nata dagli autori anche al fine di rilanciare il programma, che negli ultimi anni si è ritrovato più volte in calo di ascolti. Proprio per questo motivo si stanno anche scegliendo i migliori concorrenti per il nuovo cast del GF, anche se non sono mancate le delusioni: niente Al Bano e niente Ronn Moss, il quale è stato rifiutato per questioni di budget.

In ogni caso, la nuova struttura potrebbe essere anche un modo per far interagire maggiormente i fan, ma resta ancora un’ipotesi. Del resto, il Grande Fratello, seppur con i suoi alti e bassi è sempre stato il reality italiano per eccellenza, e i fan sono sempre speranzosi di vedere quali sono le prossime novità in arrivo per le edizioni future. Per quanto riguarda l’inizio del programma, Amedeo Venza ha spoilerato la data di inizio del Grande Fratello 2024/2025 , dicendo che il reality dovrebbe partire il 16 settembre 2024, con due puntate: una al lunedì e l’altra al giovedì.