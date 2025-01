Grande Fratello 2024, terremoto nella casa? Il reality potrebbe chiudere in anticipo

Il futuro del Grande Fratello 2024 sembra essere in bilico dopo il caso Helena Prestes, la modella brasiliana nei giorni scorsi è finita sotto attacco, e nelle scorse ore avrebbe addirittura tentato di lanciare un bollitore contro la compagna di gioco Jessica Morlacchi, un gesto che avrebbe mandato su tutte le furie la produzione del programma di Canale Cinque. La prossima puntata, che andrà in onda mercoledì invece di lunedì vista la partita di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan che occuperà i palinsesti, porterà sicuramente al centro i fatti accaduti negli ultimi giorni all’interno del loft più spiato d’Italia.

E stando agli ultimi aggiornamenti dell’esperta di gossip Deianira Marzano, non è da escludere una chiusura anticipata per il Grande Fratello 2024, che dovrebbe da calendario allungarsi fino alla primavera, anche se per il momento non sembrano esserci novità ufficiali in arrivo.

Alta tensione al Grande Fratello 2024: la Casa si spacca in due fazioni

Intanto nelle scorse ore i concorrenti del Grande Fratello 2024 sembrano essersi divisi in due fazioni ben distinte, una parte di gieffini si è schierata dalla parte di Helena Prestes e l’altra invece ha preso le difese di Jessica Morlacchi.

Amanda Lecciso si è mostrata particolarmente preoccupata per la tensione vista nelle scorse ore nella Casa: “Spero che si sia tranquillizzata, Mannagg a miserij è iut a piglià o bollitor. Sarei andata anch’io a calmarla” ha ammesso la sorella di Loredana Lecciso nel programma di Canale Cinque.