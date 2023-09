Grande Fratello, al via l’11 settembre/ Signorini riparte con i concorrenti nip: “Nessuno di loro pensa…”

Grande Fratello: l’11 settembre la prima puntata

Il Grande Fratello è pronto a tornare in onda e a fare compagnia al pubblico. Da lunedì 11 settembre, Alfonso Signorini darà il via ad una nuova edizione ricca di novità. La prima riguarda la presenza in studio, come opinionista, di Cesara Buonamici che prende il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, Torna, invece, lo spazio riservato al mondo dei social che, però, avrà una nuova conduttrice: al posto di Giulia Salemi, infatti, arriva Rebecca Staffelli. La vera novità, però, riguarda il cast. Gli autori hanno provato a cercare “concorrenti che non siano già avvezzi alle dinamiche dei reality, che non abbiano comportamenti già studiati avendo visto le precedenti edizioni”, si legge sul numero di Chi in edicola da mercoledì 6 settembre.

Da qui la scelta di puntare soprattutto su concorrenti nip ovvero su persone sconosciute che non abbiano mai lavorato nel mondo dello spettacolo. “Tra di loro nessuno pensa di poter avere, in futuro, una carriera televisiva. amano tutto quello che già fanno e non hanno intenzione di rinunciarvi”, si legge ancora su Chi.

Le storie dei concorrenti al centro della nuova edizione del Grande Fratello

La nuova edizione del Grande Fratello punterà così sulle storie dei concorrenti che hanno accettato di partecipare al reality puntando su se stessi e non per mettersi in mostra. “Un’altra novità consiste nel fatto che sono state cercate persone che siano espressione del nostro tempo e che difficilmente siano state già viste”, scrive ancora Chi.

L’intento di signorini e della sua squadra è quello di riportare il reality a quello che era inizialmente quando nella casa entravano persone totalmente sconosciute, entrate poi nel cuore di tutti come Pietro Taricone, Cristina Plevani solo per citare alcuni dei nomi dei concorrenti dell’epoca.

