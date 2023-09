Rebecca Staffelli opinionista social del Grande Fratello/ Beffata Giulia Salemi che si consola così!

Rebecca Staffelli al Grande Fratello come opinionista social

Dopo aver introdotto, nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip il ruolo di opinionista social, Alfonso Signorini e la squadra del reality show hanno deciso di confermarlo. Tuttavia, se lo scorso anno era compito di Giulia Salemi svelare l’opinione del popolo social sui concorrenti leggendo in diretta i vari tweet che, spesso, erano anche motivo di discussione, quest’anno, tale compito è stato affidato a Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ma soprattutto conduttrice radiofonica che ha accettato la nuova sfida.

Da lunedì 11 settembre, Rebecca Staffelli sarà presente nello studio del Grande Fratello insieme ad Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, opinionista ufficiale, per svelare a tutti i concorrenti il pensiero del pubblico attraverso i vari tweet. Una beffa, dunque, per Giulia Salemi e i suoi fan che speravano di rivederla.

Nuova avventura per Giulia Salemi insieme a Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi, tuttavia, non resta a guardare ed è pronta a tuffarsi in una nuova avventura insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli. La coppia, infatti, sarà al timone della nuova edizione di Ex On The Beach Italia come ha svelato TvBlog con un’indiscrezione esclusiva.

Dopo aver trascorso un’estate serena e che ha rappresentato un nuovo inizio per la sua relazione con Pierpaolo con cui ha vissuto un periodo di crisi, la Salemi, oltre a lavorare come influencer sfilando anche sul red carpe del Festival di Venezia 2023, è pronta ad affrontare una nuova sfida prendendo il posto, insieme a Pretelli, di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

