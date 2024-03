Grande fratello: Anita Olivieri e Alessio Falsone sono “la coppia più fake di sempre”/ É polemica!

Grande fratello 2024, Anita Olivieri e Alessio Falsone sono una falsa-coppia? É polemica social!

Anita Olivieri e Alessio Falsone sono la coppia più fake nella storia del reality show TV e streaming Mediaset, per l’edizione corrente di Grande Fratello 2024. O almeno questo é il sentiment predominante dell’occhio pubblico attivo nel web, sulla pagina Instagram di Grande fratello 2024, dove a gran voce si commenta in modo critico in un messaggio aggregante la performance del soggiorno di coppia di Anita Olivieri e Alessio Falsone nella Casa più spiata d’Italia registratosi nel gioco della sopravvivenza forzata fino alla eliminazione della giovane che avviene in seduta di puntata in diretta. L’appuntamento TV e streaming in onda sulle reti Mediaset il 18 marzo 2024 decreta l’eliminazione di Anita Olivieri oltre all’uscita di Paolo Masella, contro l’aspettativa dei fan della prima che indicavano la bionda come la candidata perfetta al titolo di terzo finalista, andato invece in puntata a Massimiliano Varrese.

Marcella Bonifacio, la mamma di Greta Rossetti contro Sergio D'Ottavi/ Nuovo attacco: fatale una nomination

Promessa non mantenuta da parte di Alessio Falcone verso Anita Olivieri

La lovestory avviata con Alessio Falsone, quindi, per Anita Olivieri potrebbe dirsi essere stata compromettente, visto il risultato al televoto eliminatorio che vuole l’uscita di scena della bionda gieffina dalla Casa, alle semifinali di Grande fratello. Non sono bastate le effusioni amorose tra la sexy blonde e il bel Alessio Falsone, come in occasione del soggiorno in suite, a convincere l’occhio pubblico sulla veridicità della storia d’amore. Non a caso é inoltre in corso online la polemica che vede gli haters della “coppia fake” contestare il dietrofront di Alessio, che avrebbe mentito pubblicamente al dietrofront sulla promessa fatta nei giorni scorsi ad Anita. Il gieffino dichiarava che avrebbe lasciato il gioco nel caso in cui Anita si fosse rivelata eliminata al Grande Fratello.

Marcella Bonifacio choc sulla figlia Greta Rossetti: "Morrone? Ha fatto bene a lasciarla"/ "Deve maturare"

Una promessa non mantenuta, almeno non all’ultima puntata del reality, e che ora contribuisce alla proclamazione dei gieffini come la coppia più fake nella storia del Grande Fratello 2024. Ma, come direbbe Falsone, “il tempo é galantuomo” e darà le giuste risposte ai punti di domanda sulla lovestory tanto discussa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA