Grande fratello, Beatrice Luzzi lascia la Casa per la terza volta/ Lo sfogo choc sul padre morto

Beatrice Luzzi anticipa l’uscita, al Grande Fratello 2024: c’entra la morte del padre

Beatrice Luzzi si prepara ad uscire ancora una volta dal gioco di Grande fratello 2024, la terza occasione di uscita segue ai momenti del calvario e la morte del padre architetto.

Nella prima uscita Beatrice Luzzi raggiungeva la famiglia a casa per poter assistere al padre, tenuto sotto osservazione perché malato. Per poi rientrare nella Casa e riuscire di scena al secondo ritiro, seguito alla notizia della morte del compianto genitore. Una volta sopraggiunta al Grande Fratello 2024.

E, intanto, la riconfermata regina di cuori tra i nominati al televoto di Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi, registra un dialogo intimista dedicato alla memoria e la volontà del padre, prima di uscire dalla Casa.

A quanto pare, quindi, mentre s’infiamma la polemica web che la taccia di essere un’arrivista stratega, che vorrebbe sfruttare il lutto familiare per accalappiarsi il consenso dell’occhio pubblico e il montepremi del gioco, per un tornaconto economico, Beatrice Luzzi esce di scena. Ossia lascia il Grande fratello, anche se per un nuovo ritiro temporaneo, al fine di assistere al momento della sepoltura del papà architetto, Paolo Luzzi.

La triste rilevazione di Beatrice Luzzi

“Mamma, domani ci sono. Sono con voi. Alle 10 ci sono” annuncia l’ex attrice di Vivere, per poi anticipare all’amico coinquilino al Grande Fratello, Vittorio Menozzi: “Sono con mia mamma e la mia famiglia perché mettono il mio babbo sotto terra, poverino. Lui voleva essere cremato ma poi, per una serie di motivi, è andata così”. Parole particolarmente intime quelle rilasciate dall’attrice ex star di Vivere, per cui si farebbe fatica a credere che l’uscita e la re-entry siano la carta della strategia di gioco da lei messa in atto per la vittoria di Grande fratello. Che l’accusa degli haters non abbia alcun fondamento, quindi, non può dirsi un’ipotesi azzardata.

