Grande fratello cambia programmazione TV/ Stravolto il doppio appuntamento settimanale

Grande fratello 2024, cambia la programmazione televisiva prima della puntata finale

Ebbene sí, mentre é in corso nel gioco il nuovo televoto aperto al rischio eliminazione tra Simona Tagli, Anita Olivieri e Perla Vatiero, il Grande fratello 2024 cambia appuntamento. Si tratta del nuovo cambio repentino del consuetudinario appuntamento TV e streaming del gioco nella Casa più spiata d’Italia. E vede in particolare il conduttore Alonso Signorini invitare l’appassionato occhio pubblico di Grande fratello 2024 alla nuova nuova programmazione, prevista nei palinsesti delle reti Mediaset per la messa in onda del reality show prevista in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Il cambio repentino, quindi, vede il Grande fratello 2024 darsi appuntamento TV e streaming Mediaset in un doppio nuovo episodio a cadenza settimanale, che in vista della puntata finale potrebbe vedersi cambiato, in tutto o in parte per la metà. Il nuovo change nella programmazione di Grande fratello chiama Alfonso Signorini a dare appuntamento TV e streaming all’occhio pubblico per i primi lunedì e giovedì, nel nuovo mese di marzo 2024. Il doppio appuntamento previsto per il Grande fratello, quindi, prevede le due nuove puntate del reality show per le date di lunedì 4 marzo e giovedì 7 marzo 2024.

Chi é l’eliminato di Grande fratello?

In occasione della puntata a cadenza di lunedì, in particolare, é previsto il risultato del televoto in corso che vede tra i nominati Simona Tagli, Perla Vatiero e Anita Olivieri rischiare l’uscita immediata dal gioco della Casa più spiata d’Italia. Chi, tra le nominate, risulti essere la meno votata per il salvataggio nel gioco, avrà immediatamente affibbiata la nomination di rischio eliminazione, e sarà quindi schierata contro l’ultimo inquilino meno votato della settimana, risultato essere Massimiliano Varrese, al nuovo televoto di giovedì.

Chiaramente, questo accadrebbe al netto di cambiamenti repentini nella programmazione TV e streaming di Grande fratello 2024.

