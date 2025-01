Cos’è successo tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani sotto le lenzuola? Le pesanti insinuazioni di Tommaso Franchi

È tutto pronto per la 22esima puntata del Grande Fratello che andrà in onda questa sera, lunedì 13 gennaio 2025, a partire dalle 21.30 su Canale5. Non mancheranno le soprese, i confronti, e l’annuncio dell’eliminato. Tuttavia spazio avrà anche il ritorno di Jessica Morlacchi al GF dopo l’abbandono la scorsa settimana per essere finita in nomination d’ufficio per la violenta lite con Helena Prestes. E proprio con quest’ultima avrà un confronto ma non solo anche con Luca Calvani. Infatti, tra l’ex leader dei Gazosa e l’attore toscano era nata una sincera amicizia che forse, nelle speranze della cantante, avrebbe voluto trasformare in qualcosa di più forte. Così non è stato e i rapporti tra i due si sono incrinati.

Nei giorni scorsi, tuttavia, alcuni gieffini hanno lanciato delle pesanti insinuazioni sull’attore toscano. Cos’è successo tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani sotto le lenzuola al Grande Fratello? A lasciar intendere che tra i due sia accaduto qualcosa è stata Mariavittoria Minghetti he, dopo un’accesa discussione con Luca Calvani, è sbottata: “Ma che vuol dire? E tutte le cose che lui ha fatto nel letto di… Vabbè fammi star zitta va che è meglio per tutti. Perché poi divento cattiva e dico tutto.” Molto più diretto ed esplicito, invece, è stato Tommaso Franchi: “Era meglio quando ti facevi le seg*e nel letto di Jessica.”

In realtà, già nelle scorse settimane sono iniziati a circolare rumor e indiscrezioni su cos’è successo tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani sotto le lenzuola e incalzata durante la diretta da Alfonso Signorini, la cantante si era lasciata sfuggire: “Ci sono stati atteggiamenti e abbracci molto complici che mi hanno fatto pensare, se parlo di fisicità, che fosse coinvolto.” E poi ha aggiunto che pur non essendo mai arrivati a fare se**o qualcosa tra di loro c’è stata. Adesso entrerà di nuovo nella Casa e Jessica avrà un confronto con Luca: si tornerà sull’argomento?