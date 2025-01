L’attuale edizione del Grande Fratello va in onda da circa tre mesi, tanti sono stati fino ad ora i colpi di scena che hanno spiazzato non poco i telespettatori. Tra triangoli amorosi, flirt, rotture, litigi e segreti i concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 hanno sempre catturato non poco l’attenzione dei fan, anche Luca Calvani potrebbe avere un segreto nella casa più spiata d’Italia.

L’attore si era avvicinato moltissimo a Jessica Morlacchi al Grande Fratello ed erano in molti a pensare che la loro speciale amicizia si sarebbe potuta trasformare in qualcosa di più. L’ex gieffina non aveva nascosto il fatto di provare dei sentimenti per lui, lo ha chiaramente ammesso nella casa quando il loro rapporto si è incrinato. Nelle scorse settimane la cantante aveva rivelano che Luca Calvani dietro la tenda l’aveva baciata vicino alla bocca, aveva anche detto che non si sarebbe invaghita di lui se fosse stato più distaccato, invece ha alimentato il suo interesse con una grande confidenza.

È successo qualcosa sotto le coperte tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi? Le rivelazioni di alcuni gieffini non lasciano dubbi

Al Grande Fratello in più occasioni Jessica Morlacchi ha lasciato intendere che tra lei e Luca Calvani fosse successo qualcosa, nelle scorse ore MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sono lasciati sfuggire alcune gravi accuse nei confronti del gieffino. Dopo aver ricevuto un rimprovero da Calvani l’idraulico toscano visibilmente infastidito ha detto: “Era meglio quando ti facevi le se***e nel letto di Jessica!”

Anche la Minghetti ha avuto un’accesa discussione con Luca nella casa più spiata d’Italia. Sfogandosi con Ilaria e Pamela ha fatto alcune insinuazioni sull’attore che di certo non sono passate inosservate. A detta sua è stato molto pesante nei suoi confronti, ha poi spiegato che l’ha attaccata perché secondo lui non è intervenuta per far calmare Jessica, le ha anche detto che stava sempre nel letto con Tommaso.

Dopo essersi mostrata alquanto infastida la gieffina riferendosi a Luca Calvani ha detto: “E tutte le cose che lui ha fatto nel letto di… Vabbè fammi star zitta va che è meglio”. Dopo quello che ha detto Tommaso Franchi in molti sono convinti che anche MariaVittoria si riferiva a Jessica Morlacchi, lei e l’attore si sono davvero spinti oltre sotto le coperte? Probabilmente la vicenda verrà fuori nella prossima puntata del Grande Fratello e in molti sono curiosi di scoprire quale sarà la reazione del gieffino.