Grande Fratello, Garibaldi e Rossetti al televoto flash per “gesto squallido”?/ Fan in rivolta dopo che…

Televoto flash al Grande Fratello 2023 per Giuseppe Garibaldi e Greta Rossetti?

Giuseppe Garibaldi e Greta Rossetti sono al centro delle critiche del web. I fan di Beatrice Luzzi sono infuriati dopo che il concorrente gieffino avrebbe manifestato il desiderio di sputarle in faccia. Il condizionale è d’obbligo, poiché non è chiaro cosa abbia effettivamente detto il ragazzo. Il contesto, almeno in parte, sembra diverso da quanto descritto da alcuni utenti. “Altrimenti puuh! Puuh in faccia, in puntata. Lo faccio davvero”, avrebbe dichiarato Giuseppe. Non è chiaro a chi si stesse effettivamente riferendo Garibaldi, e potrebbe trattarsi di uno scherzo rivolto proprio a Greta.

Nonostante le incertezze, il web sembra incline a “chiedere” al Grande Fratello un televoto flash per i due concorrenti, un provvedimento già adottato l’anno precedente per un gesto simile di Elenoire Ferruzzi. Alcuni utenti sottolineano la necessità di essere coerenti con il passato e di approfondire l’accaduto, mentre altri mettono in discussione la gravità del gesto, suggerendo che potrebbe essere stato interpretato come uno scherzo goliardico.

Il web contro Giuseppe Garibaldi e Greta Rossetti: “Urgono provvedimenti immediati”. Cosa deciderà il Grande Fratello?

Il fattaccio alimenta la polemica sui social, con commenti divisi tra chi ritiene necessaria una punizione e chi minimizza l’accaduto. “Un provvedimento immediato per Giuseppe e anche Greta, quel gesto è squallido”, è uno dei commenti contro i due concorrenti. E ancora una condanna da parte di un altro utente: “Garibaldi che fa il gesto dello sputo. Stesso trattamento riservato ad Elenoire per lo stesso gesto: un provvedimento istantaneo”.

Il dibattito in corso promette di animare la prossima puntata del Grande Fratello 2023. Resta da vedere se gli autori e la produzione decideranno di adottare un provvedimento o se si tratterà di un fraintendimento da chiarire nei prossimi sviluppi del reality.











