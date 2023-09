Grande fratello, Giselda Torresan: “Ma che idea si é fatto?”/ Dura replica al ‘rifiuto’ di Paolo Masella!

Grande Fratello 2023, Paolo Masella rifiuta la vicinanza di Giselda Torresan: la dinamica é imbarazzante

Paolo Masella rifiuta la vicinanza di Giselda Torresan, prendendo le distanze dalle sospette avances di lei e la concorrente al Grande Fratello 2023 replica a tono, in un clamoroso affondo. È quanto emerge dal rinnovato daytime del gioco nella Casa più spiata d’Italia, nelle ore dell’attesa per la terza puntata del Grande Fratello 2023 in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Alla seconda puntata del gioco, il concorrente nip ha inferto una clamorosa nomination alla coinquilina altrettanto sedicente sconosciuta all’occhio pubblico. Il macellaio, incalzato sull’annessa motivazione, ha, poi, spiegato che la sua scelta in termini di nomination fosse dettata dalla vicinanza sospetta di un corteggiamento serrato da parte dell’operaia, palesando così di non gradire la vicinanza no-stop della bionda tra le mura della Casa. Una dinamica di gioco che ora fa discutere nel web, e tra gli internauti c’é chi ora accusa Paolo di essere il regista di una situazione imbarazzante ai danni di una donna, in una umiliazione pubblica per Giselda Torresan. Ma non é tutto.

Nel post-puntata, nel corso del daytime settimanale che precede la terza puntata del 18 settembre 2023, Paolo ha poi cercato il confronto con Giselda, tenendo il segreto sulla nomination e rimarcando sibillinamente sulla motivazione che lo spingerebbe a volerla a rischio eliminazione e quindi fuori dal gioco: “Tu sei molto bella e dolce, ma non ti dai valore. Sei una che non si ferma mai. Ti faccio questi complimenti -chiarisce la sua posizione Paolo, parlando a Giselda vis à vis, seppur tenendo top secret la nomination-, ma senza malizia. Non vorrei che poi ti fai idee che poi ci rimani male su di me. Sei così bella come persona, ma non voglio correre il rischio che ti faccio star male. Mi spiacerebbe se ti facessi castelli in aria. Io te le dico queste cose per fartele capire. Però devi darti più valore credimi. C’è gente che ha le tue stesse passioni e quindi dovresti frequentare quel tipo di gente, ti farebbe bene”.

Il macellaio conclude con un consiglio spassionato, quasi come a voler dare alla coinquilina dell’insicura: “Fregatene di tutto, nessuna figuraccia, tu devi essere te stessa ed esprimerti. Devi essere più sicura di te perché sei una splendida ragazza“. Insomma Paolo si palesa convinto di piacere a Giselda. Ma sarà proprio così?

Quello che all’occhio pubblico nel web é a primo acchito passato come il “due di picche” del macellaio all’operaia appassionata delle montagne, per un interesse di lei non corrisposto da parte di lui ora si tramuterebbe prontamente in un’epica gaffe ai danni del sexy romano.

Giselda Torresan replica al Grande Fratello 2023

Ebbene sì, questo dal momento che in una confidenza condivisa con la coinquilina al Grande Fratello 2023 Letizia, Giselda Torresan proprio non riesce a capacitarsi del fatto che Paolo possa dirsi infastidito dalla sua vicinanza. E chiarisce di aver impostato il loro rapporto in toni nei termini del rapporto tipico di una conoscenza per l’amicizia: “Ho scherzato con Paolo -esordisce l’operaia sul conto del macellaio- e si è fatto un’idea strana- é la sonora bordata dell’operaia in replica ai sospetti del macellaio, al pensiero di una nomination non rivelata-. Mi fa sempre discorsi strani, secondo me è lui che mi ha votato, si è messo in testa che lo voglio, ma a me non me ne frega niente. Io scherzavo nel dire che è bono e fico, sono una che scherza su queste cose. Lui aspetta una donna come la mamma, aspetterà 100 anni”. La rivolta operaia si conclude con le debite distanze dal coinquilino: “Da oggi io non ci scherzerò più allora. A me non interessa niente di lui. Faccio il mio gioco e basta, non sono venuta qui a fare cose o a cercare di diventare una vip”.

