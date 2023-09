Grande fratello, Giulia Salemi vs Rebecca Staffelli: chi é la preferita in Social Room?/ Il sondaggio spiazza

Grande fratello 2023, Giulia Salemi sbaraglia la concorrenza: il Grande Fratello vip 7 batte la proposta Rebecca Staffelli

Giulia Salemi batte la figlia d’arte di Valerio Staffelli, Rebecca Staffelli, per la quale la prima ha abdicato in favore come addetta alla Social Room del Grande Fratello! É quanto si apprende ai risultati del sondaggio popolare indetto online. E il quesito chiama l’occhio pubblico a votare per la migliore trendsetter che nello studio del gioco televisivo abbia le doti più giuste a indicare le interazioni sociali, le segnalazioni web e i fenomeni tra trend di tendenza e thread di discussione online, relativamente alle dinamiche del Grande Fratello create dai concorrenti.

I risultati del sondaggio web rilevati su Il sussidiario.net

Ebbene sí. Rebecca Staffelli, subentrata nel ruolo di addetta alla Social Room del reality show, per il Grande Fratello 2023 in corso, avviatosi l’11 settembre 2023 sulle reti Mediaset, non batte la concorrenza della predecessora. E a dirlo, con la sottoscritta penna Serena Granato su Il sussidiario.net, sono i risultati del sondaggio al quesito indetto via Instagram “Chi preferite?”.

Gli stessi indicano Giulia Salemi come la favorita dagli utenti attivi sul re dei social, con una percentuale di voti del tutto schiacciante ai danni della new-entry nello studio del gioco della Casa, all’edizione Grande fratello 2023. Insomma, per il Grande Fratello vip 7 Giulia Salemi sbaraglia la concorrenza di Rebecca Staffelli e il Grande Fratello 2023, con i dati di votazioni così espresse in valori percentuali: la modella italo-persiana batte la radio speaker per il 65% delle preferenze social contro il 35% della diretta competitor, a parità di appeal di sexy influencer mora!

E, intanto, nel gioco della Casa più spiata d’Italia Samira Lui e Giuseppe Garibaldi lanciano per il Grande Fratello 2023 un affondo contro i predecessori vipponi in gioco al Grande Fratello vip 7. Questo, mentre é in corso il primo televoto per la decretazione del concorrente preferito dal pubblico e che vede proprio Samira e Giuseppe contendersi l’ambito titolo!

