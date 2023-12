Grande Fratello in onda fino a marzo, niente Temptation Island/ I palinsesti inverno 2024 di Canale 5

Palinsesti Canale 5 inverno 2024: Grande Fratello in onda fino a marzo, torna C’è posta per te

Novità, sorprese e qualche pesante assenza: è ciò che evince dalla visione del palinsesti di Canale 5, e più in generale di Mediaset, previsti per l’inverno 2024. Stiamo parlando dunque dei primi mesi dell’anno, che vedranno il ritorno di storiche ed immancabili trasmissioni come C’è posta per te.

Perla Vatiero contro Greta Rossetti al Grande Fratello: "Io da donna mi vergognerei"/ Web diviso

Stando a quanto riporta Davidemaggio.it, per i primi mesi del 2024 “Canale 5 proseguirà di lunedì e giovedì con il Grande Fratello, mentre il venerdì continuerà ad essere appannaggio di Ciao Darwin. Restando sul fronte dell’intrattenimento, sono in palinsesto le nuove edizioni di Michelle Impossible & Friends e Lo Show dei Record, sempre con – rispettivamente – Michelle Hunziker e Gerry Scotti, mentre il sabato resterà nel segno di Maria De Filippi tra C’è Posta per Te e, a seguire, il Serale di Amici.”

Gianmaria Antinolfi: "Se un bicchiere é rotto, é rotto..."/ Rompe il silenzio sulla ex Belen Rodriguez

Niente Temptation Island Winter: assenze e novità nei palinsesti inverno 2024

Come fa notare la fonte, a spiccare è l’assenza di un programma attesissimo sin dal suo annuncio nel corso dei palinsesti autunnali: la versione Winter di Temptation Island. Il reality prodotto da Fascino avrebbe dovuto esordire in una versione tutta nuova, invernale, ancora una volta condotta da Filippo Bisciglia, eppure pare che così non sarà. Temptation però tornerà come ogni anno durante l’estate.

La prima serata dell’inizio del 2024, tra programmi e nuove fiction, dovrebbe dunque essere così composta: il lunedì il Grande Fratello; martedì Incastrati 2; mercoledì I Fantastici 5, Michelle Impossible & Friends, Vanina Guarrasi; il giovedì Grande Fratello; venerdì Ciao Darwin, Se Potessi Dirti Addio, Viola Come il Mare 2; sabato C’è Posta per Te, Amici; domenica Terra Amara, Lo Show dei Record.

Pupo fuori da Mediaset dopo le dichiarazioni sul GF?/ "Pier Silvio Berlusconi chiuderà le porte", lo scoop

© RIPRODUZIONE RISERVATA