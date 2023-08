Grande Fratello: Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi “mamma e figlia” nel cast?/ In coppia ai provini e…

Grande Fratello, Loredana Lecciso é prossima al nuovo debutto TV con Jasmine Carrisi? Esplode lo spoiler TV

Si avvicina la data del via al Grande Fratello e, intanto, il totonomi dei papabili concorrenti gieffini nel cast del reality – lanciato nel web- vede protagoniste Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi. La prima é la fiamma storica subentrata nel cuore del cantante Al Bano Carrisi dopo il matrimonio dell’artista naufragato con Romina Power, ed é con lui che la bionda showgirl é diventata mamma dell’altra papabile gieffina, Jasmine Carrisi.

Nel mezzo dell’attesa generale per il via al Grande Fratello, il gioco della Casa più spiata d’Italia, sulla sopravvivenza forzata tra preannunciati inquilini vip e nip, é ora in circolo via social la gossip news infuocata. Quella che lancia il blogger Amedeo Venza e che vedrebbe Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi in lizza per il ruolo di concorrente nel cast dell’atteso reality show.

La verità di Loredana Lecciso, in vista del Grande Fratello

E, intanto, é l’Adnkronos a fornire prontamente una prima replica al gossip. «Io e Jasmine al GfVip? È una fake news, non abbiamomai sostenuto alcun provino», così alla fonte Loredana Lecciso fa sapere la sua verità, relativa al gossip che la vedrebbe un papabile concorrente unico al Grande Fratello in coppia, come mamma e figlia vip. “Ogni anno puntualmente esce questa notizia – dice in aggiunta Loredana, incalzata dal giornale online sul reality – stimo molto Alfonso Signorini e seguo il suo programma ma a dispetto del pensiero collettivo sono una persona molto insicura e l’idea di essere ripresa h24 dalle telecamere mi metterebbe molta ansia”.

A quanto pare, quindi, le nuove dichiarazioni a mezzo stampa di Loredana Lecciso sembrerebbero una smentita al gossip anche in nome e per conto di Jasmine Carrisi, che non farebbe mistero di sognare un post nel cast dei concorrenti al Festival di Sanremo, quando tra gli altri papabili Big a Sanremo 2024 sembra imporsi LDA.

“Qualche anno fa -rivela poi un curioso retroscena, Loredana Lecciso- Signorini mi propose di partecipare come opinionista al ‘Gf Vip’, l’idea mi allettava molto ma poi la cosa non si concretizzò», conclude la Lecciso.











