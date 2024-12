Mariavittoria Minghetti scoppia a piangere al Grande Fratello dopo uno scontro con Helena Prestes. La giornata di lunedì 30 dicembre è iniziata male per Mariavittoria, che aveva deciso di sfogarsi allenandosi sul tapis roulant. Quando, però, ha chiesto a Helena di poterlo usare, l’influencer brasiliana glielo ha impedito, dicendo che doveva utilizzarlo lei. La 31enne romana è rimasta ferita dal tono brusco di Helena e, tra le lacrime, si è confidata con Shaila Gatta. “C’è modo e modo”, ha commentato commossa la gieffina.

“È il modo di rispondere. Ogni tanto è difficile, perché vorrei tanto sbroccare. Il problema è che devo sempre mordermi la lingua, perché sennò si creano discussioni”, ha spiegato Mariavittoria in lacrime. Shaila ha cercato di consolarla, raccontando un episodio simile che le era capitato proprio con Helena, sempre per via del tapis roulant. “Risponde male sempre, lo fa con tutti”, ha detto la ballerina, ormai ai ferri corti con la brasiliana. Vedendo la reazione di Mariavittoria, sono intervenute anche Ilaria Galassi ed Eva Grimaldi, che hanno cercato di ridimensionare quella che, alla fine, è una discussione molto comune al Grande Fratello.

Mariavittoria Minghetti sbotta contro Helena Prestes: rabbia e lacrime al Grande Fratello

“Ogni volta devi reprimere e uno non ce la fa più. Non mi va di piangere, non mi va di discutere”, ha spiegato Mariavittoria, in lacrime a causa di una risposta brusca di Helena. Secondo la 31enne romana, l’influencer brasiliana non avrebbe rispetto con gli altri concorrenti del Grande Fratello: “Il rispetto delle persone deve sempre rimanere”. L’astio di Mariavittoria verso Helena non è certo una novità. Da settimane il rapporto tra di loro si è incrinato e non ha mai fatto mistero della sua antipatia, esternandola a gran voce più volte.

Tuttavia, questa reazione così emotiva per una discussione piuttosto superficiale ha lasciato molti fan del Grande Fratello perplessi. A detta di molti, ci sarebbe qualcos’altro che turba Mariavittoria, qualcosa di cui però non può parlare. Ultimamente, la storia tra lei e Tommaso Franchi sembra procedere tranquillamente, tanto che i due passano la maggior parte del tempo nella Casa insieme. Tuttavia, c’è chi pensa che questo rapporto, ormai così “serio”, possa stare un po’ stretto alla gieffina, che forse avrebbe preferito vivere più liberamente l’esperienza del reality. Sarà davvero così? Non resta che attendere per scoprirlo.