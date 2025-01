Mirko Brunetti ha una nuova fidanzata? Nelle ultime ore è spuntato il rumor su un possibile amore per l’ex concorrente del Grande Fratello, il quale ha chiuso la relazione con Perla Vatiero poco tempo fa. Dopo Temptation Island la coppia è diventata piuttosto famosa conquistando la fiducia dei fan che sono rimasti profondamente delusi dopo la fine della loro storia d’amore. Protagonisti di vicende intricate con Igor Zeetti e Greta Rossetti, hanno poi deciso di ritornare insieme.

Purtroppo, però, la relazione non è durata molto tempo e dopo il Grande Fratello hanno deciso di chiudere completamente la relazione. Il comunicato era arrivato proprio da Mirko Brunetti e Perla Vatiero, i quali hanno scritto sui social queste parole: “abbiamo deciso di interrompere il nostro cammino insieme e seguire ognuno la propria strada“. A scatenare il gossip è stato però Lorenzo Pugnaloni su Lollo Magazine, riportando la segnalazione di un follower, il quale è sicuro che Mirko Brunetti abbia una nuova fidanzata dopo la fine della relazione con Perla.

Mirko Brunetti in vacanza a Valencia con la nuova fidanzata? Il dubbio sulle foto

Lorenzo Pugnaloni ha informato i fan, dicendo che una fonte è sicura che Mirko Brunetti abbia ritrovato l’amore. Ma chi è la sua nuova fidanzata? Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di una ragazza di nome Silvia, ex Miss Italia. Per ora, a quanto si apprende, la giovane si sarebbe mantenuta lontano dalle telecamere. Non solo, sempre secondo il gossip uscito su Lollo Magazine Mirko Brunetti e Perla Vatiero avrebbero trascorso delle vacanze insieme a Valencia. Ma non è finita qui, chi ha “indagato” su questa nuova storia d’amore avrebbe notato anche delle foto simili pubblicate sia sul profilo dell’ex concorrente del Grande Fratello che di Silvia.

Chiaramente, per ora si tratta solo di un’indiscrezione e non c’è nessuna conferma da parte di Mirko Brunetti e della presunta nuova ragazza. Certo è che i fan sperano ancora in un ritorno di fiamma tra lui e Perla Vatiero, anche se più passa il tempo, più la possibilità si fa remota. Perla, nell’annuncio della fine della relazione con il gieffino aveva rilasciato alcune dichiarazioni dicendo che Mirko rimarrà sempre l’uomo più importante dei suoi figli. Tempo fa, oltretutto, aveva tranquillizzato i fan dopo un rumor su una frequentazione con Luca Vetrone, confessando di essere ancora single da quando è finita la storia con l’ex.