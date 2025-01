Nikita Pelizon attacca Shaila Gatta e si schiera dalla parte di Helena Prestes dopo il caos esploso al Grande Fratello. La brasiliana è stata al centro di una bufera nei giorni scorsi per una lite scioccante con Jessica Morlacchi, durante la quale ha tentato di lanciarle addosso un bollitore con dell’acqua. Un episodio spiacevole che ha indignato non solo il pubblico, ma anche gli stessi coinquilini della Casa. Tra loro, Shaila ha espresso il suo sdegno, dichiarando di essersi sentita in imbarazzo per essere, in qualche modo, associata a quanto accaduto.

“Io mi sono vergognata di stare qua, noi siamo dei professionisti,” ha affermato, minacciando di lasciare il reality qualora non venissero presi provvedimenti contro Helena. Le dichiarazioni di Shaila hanno sollevato una nuova polemica, dato che la ballerina, fin dal suo ingresso nella Casa, non si è certo distinta per atteggiamenti sempre professionali. Al contrario, si è resa protagonista di scene a tratti esplicite con Lorenzo Spolverato e di feroci scontri proprio con Helena. Nikita, grande amica della brasiliana, non ha esitato a intervenire, attaccando Shaila con un post velenoso su X.

Shaila Gatta nel mirino di Nikita Pelizon: il post in difesa di Helena Prestes dopo il caos al Grande Fratello

“Si parla di professionalità? Rimembriamo i giorni al Grande Fratello spagnolo? Meglio di no. Di che professionalità potremmo parlare? Faccio un’analisi sul punto però: la parola reality significa realtà. Quindi essere chi si è né professionali né altro. Educati non sarebbe male”, ha scritto Nikita su X in riferimento alle parole di Shaila. Questa non è la prima volta che la vincitrice del GF Vip 7 difende pubblicamente Helena. Pochi giorni fa, aveva giustificato in parte il gesto dell’amica, considerandolo una conseguenza delle continue provocazioni dei suoi coinquilini.

Nonostante il sostegno degli amici, familiari e fan di Helena, le difese sembrano non aver sortito l’effetto sperato. Con un comunicato ufficiale, il GF ha annunciato l’annullamento del televoto, anticipando l’arrivo di provvedimenti seri che verranno rivelati nella puntata di mercoledì, 8 gennaio. Tra i concorrenti coinvolti, Helena, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi sembrano essere le principali interessate. Tuttavia, per la brasiliana si prospetta il rischio del provvedimento più grave: la squalifica. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il programma avrebbe già deciso di mandare via l’influencer. A questo punto, resta che attendere per scoprire cosa succederà.