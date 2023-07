Grande Fratello, nuove indiscrezioni/ “Tutti i concorrenti verranno svelati durante la prima puntata e…”

GF: quando verranno presentati i concorrenti? L’indiscrezione

Questa edizione del Grande Fratello sarà un ritorno agli esordi del reality show e, se vogliamo, alla sua originaria “purezza”. Pier Silvio Berlusconi ha scelto una linea che vada a contrastare il trash che ha caratterizzato le ultime stagioni del programma. Non mancheranno personaggi Vip, ma saranno scelti in modo certosino senza quel condimento di esagerazione che ha generato situazioni paradossali e inappropriate.

Tra le varie indiscrezioni sul programma, tra cui le novità riferite al logo, si aggiunge anche una chicca sulla presentazione del cast. Come riporta Blogo: “Tutti i concorrenti, una decina di nip e una decina di vip, verranno presentati alla prima puntata. Questo appunto per farli entrare da subito nel nuovo meccanismo del programma e farli conoscere prima al pubblico televisivo. ” Inoltre, sembra che il reality show condotto da Alfonso Signorini abbia già chiara la data di inizio ovvero l’11 settembre!

Le indiscrezioni riportate da TvBlog si sono rivelate vere, Giulia Salemi non sarà presente nella nuova edizione del programma. A confermare le voci circolate per giorni, l’influencer stessa che non sarà più la curatrice social del reality show.

“Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante, ma so che bissare non è cosa facile. Quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto” ha affermato l’ex gieffina che, a novembre, condurrà un format tutto suo: Salotto Salemi, in cui mostrerà dei make-up: “Mi dedicherò a un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà “Casa Prelemi” ha aggiunto la Salemi.

