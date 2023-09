Grande fratello 2023, perché Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono sostituite da Cesara Buonamici?/ La verità

Grande fratello 2023, Sonia Bruganelli e Orietta Berti grandi assenti in studio

Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono tra le grandi assenze che si rilevano al rinnovato Grande Fratello, in partenza alla prima puntata dell’11 settembre 2023. Il reality show della Casa più spiata d’Italia riapre i battenti sotto la conduzione riconfermata di Alfonso Signorini e per la quota opinionista ha una new-entry in sostituzione delle uscenti Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La giornalista e mezzo busto del TG5 sulle reti Mediaset diventa la nuova opinionista al Grande Fratello 2023, si tratta di Cesara Buonamici!

Ma per quale motivo Orietta Berti e Sonia Bruganelli non figurano nel cast del Grande Fratello, e sono rimpiazzate da Cesara Buonamici? La cantante motiva la sua assenza in un recente intervento: “Se tornerò al GF Vip? Ho fatto tante cose negli ultimi mesi, ora voglio concentrarmi sul brano (la nuova canzone realizzata con Rovazzi, ndr). Per l’autunno stiamo valutando le proposte più adatte a me”, queste le dichiarazioni dell’artista, sull’addio al Grande Fratello, rilasciate a TV, Sorrisi e Canzoni. Il che si apprende sulla scia delle critiche dell’occhio pubblico attivo nel web, secondo cui lei sarebbe risultata poco efficace per tempi e nei contenuti dei suoi interventi, al ruolo di opinionista al Grande Fratello vip 7 scorso.

Sonia Bruganelli e Orietta Berti sostituite al Grande Fratello 2023: il motivo

Il motivo dell’assenza di Sonia Bruganelli sostituita da Cesara Buonamici al Grande Fratello? Presto detto dalla stessa ex consorte di Paolo Bonolis, in un intervento concesso tra le pagine di Gente. “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”, racconta Sonia Bruganelli, lasciando intendere così che, proprio come Orietta Berti, a quanto pare, non se la sarebbe sentita di bissare il ruolo di opinionista per il rinnovato Grande Fratello 2023, dopo il debutto in coppia con la cantante al Grande Fratello vip 7.

Ma non si esclude che la scelta della non riconferma delle opinioniste uscenti sia maturata dalle stesse Orietta Berti e Sonia Bruganelli di comune accordo con i vertici della produzione e l’azienda di diffusione Mediaset facente capo all’Ad Piersilvio Berlusconi del Grande Fratello. Mediaset avrebbe preferito alle due uscenti la nuova proposta rappresentata da Cesara Buonamici.











