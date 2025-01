Storico sponsor del Grande Fratello si ritira, motivi: “Non più in linea con i valori del nostro brand”

Era nell’aria già da diversi giorni ed era del tutto prevedibile che in seguito alle violenti liti, discussioni, ed atteggiamenti intollerabili da parte dai concorrenti: gli sponsor troncassero la collaborazione con il reality e così è stato. Nelle scorse ore, infatti, il giornalista Gabriele Parpiglia ha riportato in un IS la conversazione di un noto brand in cui annuncia la sua idee di non rinnovare la collaborazione con il reality condotto da Alfonso Signorini e così alla fine uno storico sponsor del Grande Fratello si ritira.

Si tratta della Santero, famosa azienda vitivinicola che per anni ha scelto il reality di Canale5 per promuoversi. L’azienda non solo ha annunciato il mancato rinnovo della collaborazione con il Grande Fratello ma anche i motivi di tale scelta. Innanzitutto ha premesso che è stata ‘una scelta presa dopo attente valutazioni interne’ e poi sono scesi nel dettaglio delle loro decisione: “Si tratta esclusivamente di una nostra valutazione interna, guidata dalla volontà di concentrarci su priorità di comunicazione più in linea con i valori che rappresentano il nostro brand.”

Grande Fratello, nuova batosta per il reality: lo sponsor Santero si ritira: “Non rinnoviamo la collaborazione”

Nella chat in questione pubblicata da Gabriele Parpiglia ed in cui l’azienda ha espresso la sua autorizzazione a pubblicarla, la Santero ha specificato chiaramente di ‘aver deciso di non rinnovare la nostra collaborazione come sponsor della Casa del Grande Fratello.‘ Tuttavia ha voluto precisare che non si tratta di una decisione legata ‘nè a un concorrente in particolare nè alle scelte della produzione del programma’ ma appunto di una scelta aziendale in linea con i suoi valori. Insomma ulteriore batosta per il GF in un’edizione contraddistinta non solo dai bassi ascolti ma anche da liti e atteggiamenti gravissimi di cui la lite choc tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi sono solo la punta dell’iceberg.