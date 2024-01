Grande fratello, Stefano Miele fa outing?/ La confessione intima di Letizia Petris divide la Casa!

Grande fratello 2024, Stefano Miele nasconde il suo vero orientamento sessuale?

Si consuma una indiscrezione compromettente nella Casa di Grande fratello 2023/2024, relativamente all’orientamento sessuale di Stefano Miele e Federico Massaro. Nel dettaglio, nell’attesa per la nuova puntata di Grande fratello, in una confidenza registrata in giardino Greta Rossetti scambia delle chiacchiere con Fiordaliso e Letizia Petris sul conto di Stefano Miele.

La fotografa lascerebbe intendere nella sua confidenza al Grande Fratello che Stefano abbia fatto outing nella Casa rispetto ad una presunta omosessualità top secret. Alcune frasi pronunciate da Stefano Miele farebbero pensare ai coinquilini che lui stia nascondendo qualcosa, come un orientamento sessuale, tuttavia le stesse gieffine non escluderebbero che la condotta misteriosa del gieffino possa rivelarsi una strategia volta ad accalappiarsi hype, quindi visibilità e un tornaconto economico nel gioco.

Le congetture nella Casa su Stefano Miele e…

“A me piace Stefano però anche il discorso che ha fatto a te, abbiamo avuto la stessa sensazione”, dichiara Fiordaliso rivolgendosi a Letizia Petris, che subito concorda. Quindi Letizia Petris si direbbe infastidita da una sedicente allusione di Stefano Miele fatta a Federico Massaro:

“Sai anche quando mi sono un po’ stranita? Non so se tu c’eri, quando ha detto che Federico è omosessuale”. Fiordaliso non crederebbe nell’ipotesi di un outing velato. capelli. Tuttavia resta nella Casa un grande margine di scetticismo rispetto alla condotta assunta nel gioco della convivenza di Grande fratello da parte di Stefano Miele. Anche la stessa Greta Rossetti si direbbe alquanto scettica sul conto della new entry al Grande Fratello 2024.

Proprio quest’ultima, intanto, continua ad essere una grande protagonista del gioco, complice il triangolo amoroso condiviso con i due storici ex, Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Non a caso la diretta interessata ora anticipa la sua reaction ad un possibile ritorno di fiamma tra i due ex storici, che lei ha diviso come tentatrice nel gioco estivo di Temptation Island .











