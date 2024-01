Grande fratello, Valentina Modini sta con Beatrice Luzzi/ Punge Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi e…

Grande fratello, Valentina Modini rompe il silenzio sulle dinamiche del gioco: la menzione a difesa di Beatrice Luzzi

É una Valentina Modini senza filtri la protagonista della nuova intervista concessa a Casa Chi, che tra i temi affrontati non risparmia l’affaire Beatrice Luzzi, sul Grande fratello. L’ormai ex concorrente nel gioco, incalzata dalle domande del web format condotto da Sophie Codegoni, tra le dichiarazioni a margine delle dinamiche di Grande Fratello si schiera inaspettatamente dalla parte di Beatrice Luzzi. Mentre la re-entry dell’attrice nella Casa avvenuta nonostante il lutto familiare, in quanto divisiva, potrebbe compromettere la leadership di quest’ultima. Beatrice Luzzi ha deciso di tornare al Grande Fratello, per onorare la memoria del padre architetto Paolo Luzzi che le avrebbe chiesto di portare avanti il gioco, come rivelato dalla diretta interessata protagonista di due recenti ritiri dalla Casa, uno dovuto alle condizioni critiche del familiare e l’altro per la sopraggiunta morte del genitore.

“La regina é tornata -fa sapere Valentina Modini nella prima parte della diretta finita virale in reel su Instagram, schierandosi con la leader e contro i suoi haters dentro e fuori la Casa, con riferimento al content della puntata del ritorno-, un bellissimo momento quello della lettera… Beatrice ha proprietà di linguaggio e ha fatto bene a rientrare”. Valentina Modini sentenzia duramente sulla condotta assunta dai protagonisti di Grande fratello nel dopo-ritiro di Beatrice Luzzi, in particolare sull’ex fiamma dell’attrice nella Casa: “Giuseppe Garibaldi che limona lo schiaccianoci …non mi é piaciuta la reaction alla notizia della morte del padre… vero é che ‘the show must go’… Ma se va ‘beyond’…non hanno avuto empatia … Bisognava mettersi nei panni dell’altro in una situazione della morte di un parente”.

Tra i gieffini avvicendatisi al Grande Fratello, poi, Vittorio Menozzi avrebbe il suo fascino garantito da Valentina Modini, e va scagionato dall’accusa di Massimiliano Varrese, quella di essere un “guardone” delle donne gieffine. Federico ha il suo “fascino inespresso”. Ma perché Anita Olivieri, la Femme Fatale nella Casa, resta distante dagli uomini gieffini? “Forse ha un’altra situazione, ha un ragazzo fuori”. E l’affaire Mirko Brunetti e il triangolo condiviso con le ex fiamme al Grande Fratello , Perla Vatiero e Greta Rossetti? “Mirko ha scelto se stesso …un bravo ragazzo che vuole concentrarsi sul suo percorso -aggiunge Valentina Modini-…poi nella Casa si é trovato la situazione del triangolo”.

La frecciatina a Massimiliano Varrese e…

Nel frattempo , sembra farsi strada l’avvento di una nuova lovestory al reality show, con il primo bacio top secret annunciato dagli stessi protagonisti, Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. “La pomiciata … bisogna vedere se non sia stato un modo per tenere in gioco Monia …ma la vedo come un giocatore genuino. Lui difficile da inquadrare …vuole padroneggiare le situazioni”. Insomma, non si direbbe esclusa la possibilità che in atto vi sia una strategia mirata alla vittoria del gioco, tra le dinamiche di Grande fratello, alla luce della sentenza di Valentina Modini, che prosegue in un secondo reel della pagina Chi magazine sul re dei social.

Questo accade, mentre la sorella di Perla Vatiero difende la gieffina familiare dall'attacco social dell'ex Grande fratello, Elenoire Ferruzzi…













