Grande Fratello Vip 2020, 4a puntata/ Diretta e eliminato: lo scandalo setta e la “coppia” Gregoraci-Petrelli

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ANTICIPAZIONI 25 SETTEMBRE

Venerdì 25 settembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini, affiancato da Antonella Elia e Pupo, conduce la quarta puntata del reality show che si preanuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Nominations, confronti, discussioni, simpati, interessi sentimentali e probabili nuovi ingressi dopo la squalifica di Fausto Leali e il ritiro di Flavia Vento che, secondo alcune indiscrezioni potrebbe rientrare, saranno gli ingredienti principali dell’appuntamento odierno. Al centro della puntata potrebbe esserci il rapporto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Dopo aver siglato la pace in diretta, i due attori nonchè ex fidanzati, all’interno della casa, si sono lasciati andare a dichiarazioni importanti. Alfonso Signorini affronterà l’argomento in diretta mostrando ai due concorrenti quanto sta accadendo dopo le loro dichiarazioni?

FRANCESCA PEPE, ELISABETTA GREGORACI E PIERPAOLO PRETELLI PROTAGONISTI

Francesca Pepe, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli avranno spazio nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2020. La modella che ha varcato la porta rossa la settimana scorsa, è stata protagonista di accese discussioni all’interno della casa. Dopo aver litigato con Tommaso Zorzi ha discusso animatamente anche con Stefania Orlando e Dayane Mello. Il clima intorno a Francesca Pepe, all’interno della casa, sta diventando pensando. Alfonso Signorini affronterà la questione con tutto il gruppo? Non solo discussioni, però, all’interno della casa dove il feeling tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli diventa sempre più evidente. “Ormai è sotto un treno“, ha commentato Stefania Orlando notando l’evidente interesse dell’ex velino nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore. Come si evolverà il rapporto tra la Gregoraci e Pretelli?

GRANDE FRATELLO VIP: CHI SARA’ SALVATO TRA FRANCESCA, MASSIMILIANO, FULVIO E MATILDE?

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2020, al televoto, sono finiti Francesca Pepe, Massimiliano Morra, Fulvio Abbate e Matilde Brandi. Il meno votato non sarà eliminato, ma finirà nuovamente al televoto insieme ai nominati di questa sera. Tra i quattro nominati già al televoto, chi sarà salvato dal pubblico? Gli utenti del forum del Grande Fratello, salverebbero Massimiliano, Matilde e Francesa non salvando Fulvio. Sarà proprio Abbate il concorrente meno votato del televoto di questa settimana? Chi finirà, invece, in nomination? In base alle dinamiche della casa, potrebbe richiare ancora Francesca, ma anche Maria Teresa Ruta, protagonista di una discussione con Fulvio Abbate e successivamente con la contessa Patrizia De Blanck.



© RIPRODUZIONE RISERVATA