Pierpaolo Pretelli/ Con Elisabetta Gregoraci saranno la nuova coppia del Grande Fratello Vip?

Pierpaolo Pretelli potrebbe aver trovato l’amore al Grande Fratello Vip 5. In questi ultimi giorni si è avvicinato parecchio ad Elisabetta Gregoraci e i fan hanno notato particolari effusioni che sembrano puntare a qualcosa di più. L’altra notte, Pierpaolo si è intrufolato tra l’altro nel letto della showgirl, che di contro l’ha cacciato. Niente di più prevedibile: ancora prima del suo ingresso, lui aveva detto senza mezzi termini di trovare Elisabetta più che affascinante. Intanto i social sono impazziti per la coppia del momento, anche se le telecamere per ora non hanno inquadrato niente di più che semplici effusioni fra i due. Il bacio però era già scattato qualche giorno prima, quando complice un tuffo in piscina, le labbra dei due concorrenti si sono avvicinate in modo pericoloso. Clicca qui per guardare il video di Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. “Sono passati pochi giorni, ci stiamo conoscendo”, ha detto l’ex velino in settimana, “non c’è una frequentazione in corso. Sicuramente la reputo una bellissima donna e c’è sintonia. Vedremo che succederà. C’è anche da capire che tipo di attenzioni mi dà, magari è solo simpatia. Io sono molto attento, mi piace fare le cose con calma, osservare tanto. Vedremo. La vedo molto bella dentro”.

Pierpaolo Pretelli, un dettaglio da non sottovalutare

Pierpaolo Pretelli ama divertirsi al Grande Fratello Vip 5 e il pubblico sempre gradire il suo faccino pulito, l’aria da bravo ragazzo e soprattutto la possibile love story in corso con Elisabetta Gregoraci. Un dettaglio da non sottovalutare, visto che tutte le coppie nate nella Casa nel corso delle svariate edizioni hanno sempre ottenuto una grande visibilità. Pretelli intanto sta anche al gioco di Patrizia De Blanck, a caccia di pretendenti per la figlia Giada. Nel calderone non solo l’ex velino, ma anche Enock Barwuah e Fulvio Abbate. In questi giorni, Pretelli ha deciso di sottolineare il suo ruolo di unico pretendente per la figlia della contesta, dando vita ad un finto scontro con Enock. Il calciatore poi ha cercato di tirare verso la rete della Contessa, rivolgendosi all’erede: “Guarda come tratto tua mamma, lui parla e basta poi bacia le altre in piscina”. Pierpaolo ha subito voluto ribadire che quanto accaduto in piscina fra lui e la showgirl faceva solo parte della prova budget. Giada intanto ha già scritto un post diretto all’ex velino e trasmesso nella scorsa puntata: tra i due potrebbe davvero nascere qualcosa o si tratta solo di un gioco ironico?



