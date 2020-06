Grande Fratello Vip 2020, cast/ Con Rocco Siffredi e il figlio Lorenzo tutto è hot!

Ma vogliamo davvero non parlare del Grande Fratello Vip? Dopo l’edizione stellare, è proprio il caso di dirlo, rovinata dall’emergenza Coronavirus, Alfonso Signorini guarda davanti a sé ad una nuova edizione che potrebbe durate molte settimane e che potrebbe mettere insieme alcune coppie famose (e poco meno) dello spettacolo, della tv e del cinema.. specie quello porno. Sono di poco fa i rumors che parlano di una coppia inedita pronta ad affrontare il provino per prendere parte alla nuova edizione ovvero quella formata da Rocco Siffredi e il figlio Lorenzo, il maggiore, che sta seguendo le orme del padre. Inutile dire che anche il piccolo Leonardo si sta dando da fare come modello ma sembra essere molto riservato e, quindi, meno propenso alla partecipazione ad un programma del genere dove suo padre potrebbe essere messo a nudo… in tutti i sensi.

ROCCO SIFFREDI E IL FIGLIO LORENZO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Nelle scorse ore si è parlato anche di possibili concorrenti a cominciare da Elisabetta Gregoraci (anche se c’è da capire se Flavio Briatore ha ancora peso nelle decisioni dell’ez moglie) ma anche di Rosanna Cancellieri. La giornalista e conduttrice potrebbe essere l’outsider della seconda edizione firmata da Alsonso Signorini e, a quanto pare, potrebbe prendere parte al programma in solitaria a differenza di altri che potrebbero farlo in coppia. Una coppia di fatto come quella formata da Andrea Cerioli, ex tronista, e Arianna Cirrincione. Il carattere del bolognese non è molto facile da gestire e chiuso in casa con persone che non sopporta potrebbe essere proprio la miccia di una bomba che potrebbe regalarci importanti soddisfazioni.



