Grande Fratello Vip 2020/ News 14 gennaio: Rosalinda Cannavò ha paura dei social

Ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip 2020 il team Dante composto da Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Stefania Orlando e Andrea Zenga hanno festeggiato la vittoria del quiz sulla Divina Commedia. I concorrenti hanno allestito una cena in pieno stile toscano-popolare nel Cucurio, scatenandosi poi a ritmo di musica e cantando a squarciagola. Questa mattina al risveglio i concorrenti del GF Vip risentivano ancora dell’atmosfera di euforia della serata. A colazione, tra baci e abbracci, Stefania Orlando e Giulia Salemi hanno parlato ancora delle loro notti agiate. Stefania ha chiesto all’influencer cosa l’abbia turbata nel corso della notte: “Ho fatto un incubo in cui ricevevo una lettera strana”, ha detto Giulia, aggiungendo di voler un bodyguard e suscitando così le risate del gruppo.

Rosalinda Cannavò: teme il giudizio dei social

Sempre a colazione Rosalinda Cannavò ha confidato a Samantha De Grenet, Dayane Mello e Giulia Salemi di voler condurre uno stile di vita più sano una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020: “Voglio trovare un nutrizionista, ho bisogno di una guida. Se io penso… poi perdo il controllo. Voglio trovare lo stile di vita giusto per me”. Samantha De Grenet ha ammesso di essere scettica sulle diete e ha suggerito a Rosalinda di fare attività fisica con regolarità. “Io mi guardo allo specchio e non mi riconosco”, ha detto l’attrice. Inoltre Rosalinda, con un velo di imbarazzo, ha rivelato di temere i giudizi sui social: “Tesoro anche a me ne dicono di tutti i colori ma non bisogna dargli importanza”, ha cercato di rincuorarla Giulia Salemi. Infine Samantha con tono materno ha consigliato di proseguire il suo percorso senza preoccuparsi delle critiche: “Hai fatto un cambiamento bellissimo, usala questa forza che hai trovato“.



