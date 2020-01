Grande Fratello VIP 2020, nomination/ In arrivo confronto tra Pago e Serena Enardu. Quel bacio di Licia…

Grande Fratello VIP 2020 le nomination settima puntata

E’ già grande l’attesa per il confronto che si terrà venerdì prossimo nella casa del Grande Fratello VIP 2020 tra Pago e Serena Enardu. Un’anticipazione sfuggita ad Alfonso Signorini durante la chiusura di ieri sera, poco dopo le lacrime che il cantante ha riversato dopo essersi rivisto nel filmato mentre componeva una nuova canzone per Serena Enardu. “E’ per me questo brano”, ha precisato l’artista in diretta. Per poi aggiungere: “E’ una canzone che parla di Serena, certo. Io e lei però avremo modo di fare quattro chiacchiere quando ci rivedremo fuori”. Pago ovviamente non sa che venerdì prossimo rivedrà nuovamente la sua ex fidanzata, forse per un definitivo chiarimento. Nella puntata di ieri, oltre alle nomination che hanno condannato al televoto Patrick, Rita Rusic e Andrea Montovoli, c’è stato anche il momento commuovente riguardante Carlotta Maggiorana. L’ex miss Italia si è messa a piangere in ricordo del padre scomparso: “Adesso mi vivo la mia famiglia in ogni istante”, ha detto emozionata. Ampio spazio anche per il confronto tra Licia Nunez e Barbara Eboli, finalmente riappacificate dopo il post polemico della Eboli che sembrava voler preannunciare una rottura con la Nunez, ancora troppo attaccata al suo passato sentimentale con Imma Battaglia.

Grande Fratello VIP 2020, lo scoop di Signorini: Elisa De Panicis ha avuto un flirt con Maxi Lopez?

“Sono anche cornuta?”, domanda Wanda Narda nel finale della settima puntata del Grande Fratello VIP, quando Alfonso Signorini rilancia un pettegolezzo emerso recentemente, secondo cui l’influencer Elisa De Panicis avrebbe avuto un flirt con Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara e papà dei suoi tre bambini. “Ma mentre eravamo fidanzati?” domanda incuriosita l’opinionista del Grande Fratello, che poi smorza tutto con una battuta. D’altra parte adesso Wanda Nara è felicemente sposata con Mauro Icardi e il passato sentimentale appare davvero in archivio. Per quanto riguarda le nomination troviamo a rischio eliminazione Rita Rusic, Andrea Montovoli e Patrick Pugliese. Quest’ultimo ha accettato senza polemiche il voto dei suoi compagni, mentre da studio gli ex coinquilini Sergio e Pasquale non l’hanno presa affatto bene, mostrando disappunto. Rita Rusic e Andrea Montovoli non sono apparsi troppo sorpresi dalle nomination, soprattutto l’ex di Cecchi Gori poteva aspettarsi il televoto. Dunque chi verrà eliminato? Lo scopriremo venerdì sera nell’ottava puntata, un appuntamento che si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati della casa del Grande Fratello VIP 2020.

