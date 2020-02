Grande Fratello VIP 2020 pagelle e nomination/ Paolo e Clizia notte hot in suite, Volpe e il falso tradimento

E’ stata una serata incredibilmente intensa al Grande Fratello VIP 2020. Nessun eliminato nell’undicesima puntata ma tante emozioni, scherzi e confronti accesi. Pago e Serena Enardu, ad esempio, hanno affrontato la tempesta Alessandro, l’ex tentatore di Temptation Island, facendo i conti con il passato. Rispetto alla scorsa settimana la coppia è apparsa molto più unita e compatta e le rivelazioni di Alfonso Signorini non hanno influito negativamente. Serena ha ammesso di aver frequentato Alessandro dopo Temptation: “Vi rimarrà il dubbio a tutti su quel che abbiamo fatto; quel che è successo tra noi non è importante. Quel che è successo dobbiamo saperlo io, Alessandro e Pago. Pago era informato”. Proprio Pago ha reagito con una compostezza invidiabile: “So tutto da Serena, mi dispiace deludervi”, ha concluso. Insomma i due gieffini hanno vissuto a mille gran parte della puntata, culminata con la finta eliminazione di Serena e il suo rientro in casa per la gioia di Pago. Sarà finalmente l’inizio di una fase era per la coppia?

Adriana Volpe e lo scherzo colossale del marito Roberto Parli

Ad animare l’undicesima puntata anche il presunto tradimento di Roberto Parli ad Adriana Volpe. Con la complicità di una nota rivista di gossip e con il consenso del marito di Adriana, il Grande Fratello Vip ha architettato un siparietto batticuore per l’ex modella. Davanti alle foto compromettenti la Volpe non ha trattenuto le lacrime e ad un certo punto si è tolta persino le scarpe per il nervoso accumulato. A calmarla ci ha pensato Roberto Parli, ospite nella casa per svelarle lo scherzo e sorprenderla proprio nel giorno di San Valentino. Baci, abbracci e carezze, come quelle che hanno coinvolto Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due concorrenti, ormai sempre più intimi, hanno ottenuto l’accesso in suite e dalle prime immagini si intuisce una notte bollente. Per quanto riguarda le nomination, Serena Enardu è sempre a rischio eliminazione. Dopo il pericolo scampato se la dovrà vedere al televoto di lunedì prossimo con Fabio Testi, piuttosto apprezzato dal pubblico del Grande Fratello. Chi abbandonerà la casa? Di sicuro non Paola di Benedetto, che in serata aveva ottenuto l’immunità dopo la bellissima sorpresa di Federico Rossi, fresco di Maldive e di una dedica speciale per la sua fidanzata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA