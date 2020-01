Grande Fratello Vip 2020, 5a puntata/ Eliminato e diretta: Rita Rusic vs Marini

ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA GRANDE FRATELLO VIP 2020

Il Grande Fratello Vip 2020 torna in onda questa sera con la quinta puntata. Dopo i primi quattro appuntamenti trasmessi di mercoledì e venerdì, il reality show cambia giorno e torna alla sua collocazione naturale. Quella di questa sera sarà una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Alfonso Signorini, con gli opinionisti Pupo e Wanda Nara, ha confezionato una puntata che si aprirà con un confronto attesissimo ovvero quello tra le due donne di Vittorio Cecchi Gori. All’interno della casa più spiata d’Italia, infatti, tornerà Valeria Marini per un confronto con Rita Rusic che, venerdì scorso, ha incontrato l’ex marito. Mentre varcava la porta rossa, nel salutare la Rusic, Vittorio Cecchi Gori, all’ex moglie, ha raccontato di ricevere dalla figlia Vittoria i messaggi di Valeria Marini. La showgirl che è stata una protagonista della prima edizione vip del reality, tornerà così nella casa per un faccia a faccia con l’ex moglie di Cecchi Gori.

LA STORIA D’AMORE DI CLIZIA INCORVAIA

La storia d’amore di Clizia Incorvaia a Francesco Sarcina sarà una delle tematiche della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020. Sin dal primo giorno di permanenza nella casa di Cinecittà, Clizia ha raccontato ai coinquilini sia come è nato l’amore con Francesco Sarcina che i dettagli della separazione. L’influencer ha anche ammesso di aver baciato Riccardo Scamarcio in un momento in cui il matrimonio era già finito. Alfonso Signorini, dopo aver messo da parte l’argomento dedicandosi durante i primi appuntamenti alla storia d’amore di Pago e Serena Enardu, questa sera cercherà di capire qualcosa in più di quella che è stata una delle storie più discusse degli ultimi anni. Difficilmente, però, ci sarà un confronto tra Clizia e il leader de Le Vibrazioni. La Incorvaia, dunque, si limiterà a svelare ulteriori retroscena?

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ELIMINATO: PATRICK, PASQUALE O ANDREA DENVER?

Dopo l’eliminazione di Elisa De Panicis, questa sera, un altro concorrente dovrà lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020 per il televoto. A rischiare sono Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Andrea Denver. I due highlander sono andati direttamente al televoto scegliendo poi di sfidare Denver salvando, invece, Ivan Gonzalez. Il televoto è ancora aperto, ma dai sondaggi è già possibile fare un pronostico. Secondo il parere espresso dagli utenti del sito “Grande Fratello Forum”, a salvarsi senza problemi dovrebbe essere Patrick, mentre a contendersi l’ultimo posto nella casa dovrebbero essere Pasquale e Denver. Tra Laricchia e il modello, dunque, chi dovrà fare le valigie abbandonando per sempre la casa di Cinecittà?

NOMINATION: FERNANDA LESSA A RISCHIO?

Anche nella quinta puntata ci saranno le nominations, temutissime dai concorrenti, ma amate da Alfonso Signorini e dal pubblico. Chi rischia di più questa sera? Secondo quanto accaduto nella casa negli ultimi giorni, tra le donne, quella più a rischio dovrebbe essere Fernanda Lessa, ai ferri corti con Antonella Elia. L’ex modella, inoltre, non ha ancora riconquistato la fiducia degli altri inquilini della casa dopo aver usato il termine “lesbica” per rivolgersi a Licia Nunez. Tra gli uomini, invece, quelli più a rischio potrebbero essere Antonio Zequila e Fabio Testi. Chi saranno, dunque, i nominati della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020?



