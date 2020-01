Grande Fratello Vip 2020/ Pago pronto a far pace con Serena Enardu? “Ora dico sì!”

Grande Fratello Vip 2020, Pago perdona Serena Enardu?

Domani sera, nella nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu tornerà nella Casa. Lo farà per avere un confronto col suo ex Pago che ancora non sa nulla. Proprio nelle ultime ore, il cantante ha però a lungo riflettuto in confessionale sulla possibilità di tornare insieme a lei, ammettendo che l’amore per Serena è ancora forte. “Avrei voluto fare un altro tipo di percorso senza ombra di dubbio. Adesso tornare insieme a lei mi fa paura.” ha esordito Pago, per poi aggiungere “L’ho vista sofferente prima di venire qui e la vedo sofferente adesso veramente. Quindi so che c’è, è lì che aspetta qualcosa da me.” Chiacchierando in sauna con alcuni compagni d’avventura, ha sottolineato poi che “Quello che vedo io adesso non l’ho mai visto prima con me. Così innamorata di me, così che non ce la fa, così bisognosa di me”.

Pago si sbottona su Serena Enardu: “Non è facile fidarmi e basta”

Pago si dice infatti stupito dal cambiamento di Serena Enardu degli ultimi mesi, lo stesso che però oggi lo spaventa. Così ne confessionale del Grande Fratello Vip spiega: “Una donna che a me cinque mesi fa ha detto che non mi amava più poi dopo due mesi torna di nuovo e ritira fuori il sentimento e dice che ha capito che mi ama ancora alla follia. Non è facile decidere, fidarmi e basta.” Tuttavia, ripensando a quanto vissuto negli ultimi mesi ipotizza che “Tutto questo è successo per farci rinascere”. Il sentimento per la donna con la quale è stato circa 7 anni è forte e non si può cancellare così. Al fine di queste riflessioni, Pago infatti ammette: “Se oggi dovessi decidere se tornare con lei direi di sì!” Parole che ci fanno intuire che domani, in diretta, tra i due potrebbe arrivare la fatidica riappacificazione.

