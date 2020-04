Grande Fratello Vip 2020/ Paola Di Benedetto amica o nemica di Paolo Ciavarro?

GRANDE FRATELLO VIP 2020, NEWS DEL 4 APRILE

Grande Fratello Vip 2020 torna in onda mercoledì con la finalissima che vedrà uscire un ultimo eliminato che darà il via alla discesa verso la vittoria di un unico concorrente. In queste ore i fan sono impazziti e si stanno sfogando sul nuovo eliminato per salvare il proprio preferito mentre in casa si respira aria di festa. Proprio ieri sera i vip sono stati coccolati dagli sponsor e così hanno avuto modo di cenare con un bell’aperitivo tra stuzzichini e spritz da bere e poi si sono lanciati in una serie di sfide sulle note di Super Mario. In casa ormai regna la serenità, nessuno urla, niente spintoni, tutto sembra ormai calmo in vista della finalissima di mercoledì ma fuori dalla casa non è così e in molti sono pronti a scommettere che c’è qualcuno che ha ancora una maschera sul volto.

PAOLA DI BENEDETTO TRADIRA’ PAOLO CIAVARRO IN FINALE?

In particolare, in molti sono convinti che sia proprio Paola di Benedetto quella che stia ancora mentendo nella casa per tenersi tutti buoni. In realtà la bella Madre Natura del Grande Fratello Vip 2020 nelle scorse settimane ha dato prova di coraggio e di voglia di non farsi mettere i piedi in testa da nessuno ma qualcuno ha colto un po’ di falsità nei confronti di Paolo Ciavarro. Secondo i fan di quest’ultimo sembra che la bella Paola sia un po’ affabile e sorridente davanti e pronta ad accoltellarlo e tradirlo alle spalle solo per invidia. Il suo gioco non è venuto ancora a galla ma molti sono convinti che potrebbe essere proprio la finale il momento giusto per far venire giù la maschera con il sistema di salvataggi e nomination.



