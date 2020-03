Paola Di Benedetto/ Dubbi e Fede “chissà se è tutto come prima” (Grande Fratello Vip)

Paola Di Benedetto sente troppo la nostalgia del fidanzato: al Grande Fratello Vip 4 si è lasciata spesso prendere dallo sconforto per l’assenza di Federico Rossi al suo fianco ed è successo anche in questi giorni. “Sono due mesi che non lo vedo“, ha confidato a Fernanda Lessa, “io lo immagino che sta continuando la sua vita”. Le lacrime però non sono mancate e il motivo è molto semplice: “Mi vengono tante domande, se c’è ancora, se è tutto uguale a prima”. Paola quindi ha paura che il fidanzato possa aver cambiato idea sulla loro storia d’amore e se si sia in qualche modo allontanato da lei. In queste settimane, l’ex Madre Natura si aspettava infatti sorprese e messaggi che non sono mai arrivati. Almeno per adesso. Dal canto suo tuttavia ha diverse certezze: “Non è cambiato niente, anzi sì. Qualcosa è cambiato, che è tutto molto più forte rispetto a prima. Sto facendo la mia esperienza ma c’è una costante che mi accompagna in questo percorso e questa costante è lui”. In questi ultimi giorni, Paola si è resa inoltre conto di aver molto sottovalutato che cosa volesse dire davvero stare nella Casa, reclusa e senza alcun contatto con l’esterno. “Sto capendo quanto è dura questa esperienza“, ha detto, “l’ho presa sottogamba alla stragrande, ma non mi va di mollare”. La brasiliana e Sara Soldati hanno cercato di confortarla, ma non c’è stato nulla da fare. Canticchiando una delle canzoni del duo Benji & Fede, Magnifico Difetto, la modella ha preferito scrivere sul vetro della piscina il suo invito al fidanzato: “Amore vieni da me”.

Paola Di Benedetto, Grande Fratello Vip: una delle poche a…

Paola Di Benedetto è sempre stata una delle poche concorrenti del Grande Fratello Vip 4 a pensare in modo costante a come migliorare la quotidianità dell’intero gruppo. Anche se in questi giorni si è accorta che le cose non stanno andando come il dovuto e che forse qualcuno non si rende conto che in determinati orari sarebbe meglio fare silenzio oppure limitare certi comportamenti. Approfittando di un momento di stop, l’ex Madre Natura ha esternato i suoi pensieri al resto del gruppo in camerata. “Se cortesemente da mezzanotte circa, fino a qiando il GF bon decide di svegliarci, i phon non si usano”, ha detto agli altri concorrenti, “comincio a non dormire e sta diventando un problema”. Intanto sembra tutto risolto fra Paola e Fabio Testi, con cui ha avuto da ridire fino a pochi giorni fa. Una volta chiariti, i due concorrenti sono ritornati a sorridersi a vicenda come agli inizi della loro avventura. Sembra tra l’altro che la modella abbia trovato qualcun altro da detestare nella Casa: Valeria Marini. Sua una delle imitazioni più simpatiche di quest’edizione, persino agli occhi di Fernanda Lessa. Dalle espressioni sensuali mentre mangia il pollo fino ai movimenti di anca per la sua camminata stellare: che cosa ne penserà la Marini di tutto questo? Clicca qui per guardare il video di Paola Di Benedetto.

